Ovako razoran kroše niste odavno vidjeli

U četvrtak je u američkom Uncasvilleu održan Bellatorov event 252, na kojem smo vidjeli još jedan brutalan završetak Aarona Pica.

On je u glavnoj borbi preliminarnog programa nokautirao Johna de Jesusa na samom kraju druge runde. Bio je to okršaj u perolakoj kategoriji, u kojoj je u istoj večeri naslov obranio Patricio Freire, također nokautom (porazio Pedra Carvalha).

Pico je bivši “kralj” američkog hrvanja, koji je brutalno nokautirao svog mrskog rivala De Jesusa, s kojim je imao bliski okršaj i u hotelu. Završio ga je udarcima na tlu kojima je prethodio razorni “swing” preko glave koji je doslovno poklopio De Jesusa.

Ovo je bio šesti nokaut za Pica u sedmoj pobjedi u karijeri. Isto tako bila mu je to treća pobjeda u ovoj godini, s kojom je najavio proboj u sami vrh kategorije i možebitni nastup u borbi za naslov prvaka.

AARON PICO WITH AN ABSOLUTE BOMB OF A RIGHT HAND #Bellator252 pic.twitter.com/yrHamBDNtn