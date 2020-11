Ovako Novak Đoković imitira Kristijana Ronalda

Najbolji teniser svijeta, Novak Đoković, imitirao je fudbalera Juventusa Cristiana Ronalda, odnosno njegovo prepoznatljivo slavlje nakon postignutog gola.

Novak je, pred početak Završnog turnira u Londonu, uspio da se zabavi pa je “skinuo” proslavu.

Đoković je odmah upitao Portugalca da li mu se dopalo, a ATP poručio da će se u narednim danima saznati pozadina imitacije.

The @Cristiano celebration from @DjokerNole!



Find out why the World No. 1 is celebrating in the coming days…🎾#NittoATPFinals | #ATPTour pic.twitter.com/mj8WtdlR5f