Ova zemlja će do 2026. imati milion zaposlenih… A Čović, uplašio se Komšića pa bi da ispuše balon…

U do kraja ispunjenoj dvorani USRC Midhad Hujdur – Hujka sinoć je održan centralni skup Stranke demokratske akcije u Mostaru- piše Oslobodjenje.

Prisustvovali su između ostalih premijer FBiH Fadil Novalić i član Predsjedništva Bakir Izetbegović, koji je na oduševljenje prisutnih najavio izgradnju autoputa od Sarajeva do Mostara do naredne kampanje, a kazao je i da je Mostar posebna utvrda i da uz Brčko i Goražde zauzima posebno mjesto u srcima Bošnjaka i bh. patriota. Osvrnuo se i na kampanju, kazavši da je samo jedna stranka liderska u zemlji, a to je SDA.

– Osim nas tu je nekoliko ozbiljnih stranaka i veliki broj strankica koje se bave politikanstvom. Što se tiče odnosa Sarajeva i Mostara nikada ništa nećete doživjeti osim pomoći. Ono što vi odlučite, bit će podržano iz Sarajeva. Možemo vam donijeti poneku investiciju poput Ruže. Žao mi je što sa Erdoganom nisam uspio presjeći vrpcu, ali nismo uspjeli zbog drugih koji su sve razvukli. Ali neće još dugo. Ovu novu godinu dočekat ću u Ruži, najavio je Izetbegović.

Podsjetio je na ponašanja koalicionih partnera, uz posebne pohvale premijeru Novaliću, koji je sve to izdržao. Prisjetio se i trilaterale u Mostaru na kojoj se u svojoj zemlji osjećao usamljenim, okružen liderima iz regiona.

– Mi smo za dvije godine napravili 70 hiljada… Sad tražimo 350 hiljada glasova i garantujem da ćemo zaustaviti ove koji prijete podjelama i novim entitetima. Ova zemlja će do 2026. imati milion zaposlenih. To vam obećavam, poručio je.

Osvrnuo se i na ponašanje Dragana Čovića tokom četiri minule godine.

– Loše se odnosio prema BiH, Bošnjacima i Islamskoj zajednici. On je četiri godine radio kampanju za gospodina Komšića. Sad nam piše otvoreno pismo i govori o svojim greškama. Zvao me je da se vidimo, on, ja, kardinal i reis. Kad se uplašio Komšića, sad bi da ispuše balon, rekao je Izetbegović.

Autor: Oslobodjenje.ba