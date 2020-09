Ova snimka jedina pokazuje kako je Đoković pogodio sutkinju

Novak Đoković diskvalificiran je s US Opena nakon što je slučajno lopticom pogodio linijsku sutkinju.

Pred kraj prvog seta meča četvrtog kola protiv Pabla Carrena Buste, nervozan zbog izgubljenog breaka, Đoković je napucao lopticu i tako slučajno pogodio linijsku sutkinju u vrat.

Ona je šokirana zbog neočekivanog udarca na osjetljivo mjesto kriknula pa se srušila na tlo.

The moment that #1 Novak Djokovic knew that his #USOpen and his undefeated 2020 season were over. pic.twitter.com/uwd5fbXKb1