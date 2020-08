Osvetili se ženi koja im nije platila uslugu: “Ovo se desi mušterijama koje ne plate” (VIDEO)

Braća koja se bave uklanjanjem otpada i raščišćavanjem kuća osvetila su se mušteriji koja im navodno nije željela platiti posao tako što su iskrcali kamion pun smeća ispred njenog ulaza.

Jonathan Morgan (31) i njegov brat Calum (27) iz Cardiffa osvetili su se ženi koja im nije dovoljno brzo uspjela platiti uslugu. Braća koja vode poduzeće Cardiff Waste Removal & House Clearance dva sata uklanjala su stari namještaj i otpad 20. jula, a za svoj posao tražili su 120 funti (oko 250 KM), prenosi The Sun.

Međutim, nakon što su je optužili da nije platila do sutradan, vratili su se u kuću i prosuli otpad po cijelom prilazu. Rođaci žene kojoj su istresli smeće pred ulaz u međuvremenu su zvali braću i tražili da uklone otpad.

No oni su to odbili i rekli kako se neće vratiti do njene kuće.

“Ovo se dogodi mušterijama koje ne plate. Dobiju povrat. Besplatno”, govori Calum na snimci prije nego što John istovari otpad. Evo kako je to izgledalo.

Prosipanje smeća braća su i snimila, a video je izazvao podijeljene reakcije na internetu.

Braća kažu kako su naplatila posao 120 funti te navode kako je inače riječ o poslu od 200 funti. Dodaju kako im se činila kao pristojna dama koja je objasnila da nema puno novca pa su joj odlučili naplatiti tek toliko da sami ne budu u gubitku.

“Nismo trebali zaraditi puno, samo smo joj željeli pomoći”, kažu.

“Jedan od njenih rođaka nazvao nas je i rekao da imaju novac sad te možemo li sad odvesti smeće ako plate unaprijed. Rekli smo da nismo zainteresirani za posao više. Ne želimo se vratiti na to imanje.”

Autor: Fokus.ba