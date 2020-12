Oštre reakcije na Milanovićevu izjavu o BiH

Izjava predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića o situaciji u Bosni i Hercegovini i budućnosti Daytonskog sporazuma izazvala je brojne reakcije.

Prenosimo neke sa društvenih mreža.

Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica

“Kaže nam Zoran Milanović “prvo sapun, onda parfem”. On to i misli. Da smo mi prljavi. Da smo fizički prljavi i da nismo u potpunosti razvijeni ni kao ljudska bića ni kao narod. I govori to samo zato što govori o muslimanima. Odvratni rasizam.”

Dino Mustafić, režiser

“Koliko kulturalnog rasizma, primitivizma i prostakluka ima u ovom iskazu predsjednika Hrvatske Milanovića o ustrojstvu građanske BiH.

” Dakle, još jednom govorim, građanska država je daleki, daleki san, i to je lijepa stvar, ali prvo sapun, onda parfem”.

Martina Mlinarević, ambasadorica BiH u Češkoj

“Glasna šutnja svih onih koji vole ovu zemlju, čini ove situacije mogućim. Postoje momenti kada se postrani ostavljaju podjele, ideološke ili političke. Kada je važno ustati i reći – moja zemlja zove se Bosna i Hercegovina, suverena i samostalna država. Gorda i ponosna. Svoja.”

Podsjećamo, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović gostovao je sinoć u HTV-ovom Dnevniku, gdje je govorio o situaciji s koronavirusom, cijepljenju, svom neodlasku na summit u Bruxelles i drugim temama.

Milanović je komentirao i situaciju u BiH i budućnost Daytonskog sporazuma.

– Dayton je takav kakav je i ne vidim uopće načina da ga se promijeni bez nasilja. Ne mislim na rat. Mislim naprosto na mentalno i svako drugo nasilje koje u BiH, to svatko zna, nikada nije prolazilo. I uvijek je izazivalo još veće nasilje. Vi ne možete bosanski sustav, bosanskohercegovački okvir promijeniti bez volje konstitutivnih naroda. To su Srbi, koji imaju Republiku Srpsku, koja je donesena, to ne možete poništiti. Mogu ja o tome misliti što god hoću, prošlo je 25 godina. Imate Srbe, čiji predstavnici govore svašta, ali imaju nekakva prava. Imate Hrvate – da, Hrvati postoje, kao i Bošnjaci, postoje, ne možemo se praviti da ne postoje – koji su nezadovoljni u toj državi. Je li to neka tajna? Jesam li ja nacionalist ili šovinist ako to kažem? To je sad problem onih koji se sa mnom ne slažu, što će to meni jako teško reći, mada će mi to reći, već i govore. Neka se ne zanose da će bilo kakve strateške odluke o ičemu biti donošene bez suglasja triju konstitutivnih naroda, i to nije nikakav srednji vijek, i bez toga nema građanske države. Dakle, još jednom govorim – građanska država je daleki, daleki san, i to je lijepa stvar, ali prvo sapun, onda parfem, rekao je Milanović.

