Osmoligaš izborio plasman u drugo kolo FA Kupa, ludilo u svlačionici

Prvo kolo FA Kupa donijelo je zanimljiv meč. Marin je na penale izbacio Kolčester junajted.

Lokalni tim iz Liverpula, član osmog ranga takmičenja, klub koji čak i nije profesionalni, pobijedio je člana Lige 2 Kolčester junajted nakon boljeg izvođenja penala.

Marinu je ovo već šesta pobjeda u ovogodišnjem izdanju FA Kupa jer su prošli pet kola kvalifikacija kako bi došli do duela sa Kolčesterom.

The scenes in the dressing room after today’s @EmiratesFACup win! Video via @joshsolomon_ #COYM pic.twitter.com/wn3lG6DkYQ