Osijek pod najezdom komaraca: “Ne može se živjeti, ovo su moja leđa nakon 45 minuta vani”

Otkad je krenulo ovo lijepo vrijeme, krenuli su i komarci, kaže Ivan Zgrebec (34) iz Josipovca kraj Osijeka u Hrvatskoj. Ivanu je, kao i njegovim sugrađanima, ozbiljno ugroženo zdravlje zbog najezde komaraca.

– Nemoguće je izlaziti vani. Ne može se živjeti – kaže Josip i dodaje kako ovakvu invaziju ne pamti, piše 24sata.hr

– Ne, ja u svojih 34 godine nisam vidio ovakvu najezdu – kaže Ivan koji je poslao fotografiju svojih leđa nakon samo 45 minuta šetnje vani.

‘Ostaje nam jedino zatvoriti se u kuću…’

Proljeće koje je obilovalo padalinama i porast vodostaja bili su idealna uvertira za razmnožavanje komaraca. Unatoč larvicidnom treniranju rubnog pojasa uz Osijek, najveći dio vodenih površina oko grada nije tretiran, piše Glas Slavonije.

Komarac ima sposobnost migracije oko 70 kilometara i stalno pristižu iz svojih baranjskih ležišta u Osijek, građani smatraju da je ova bitka gotovo izgubljena. Većina smatra kako bi jedino rješenje bilo tretiranje avionima. To pokazuje i izvješće osječkog HZJZ-a, gdje navode kako je u tijeku velika disperzija odraslih komaraca prema Osijeku iz zelenog pojasa.

Komarcograd: Osječani ‘mirišu’ na Autan, najezda je neizdrživa

Najezda je nepodnošljiva, a potražnja za sprejevima je ogromna. Djeca koja su alergična na ubode komaraca zatočenici su svojih domova popodne i navečer. Posebno je neobično to što komarci u rojevima ulijeću u kuće, stanove i sobe.

– Koristimo sva sredstva protiv insekata, stavili smo i komarnike, ali oni svakako uspiju ući u kuću. Tu spasa nema. Ne smijemo ni izlaziti, ne može se živjeti vani, ostaje nam samo zatvoriti se u kuću – dodaje Ivan.

– Najgore je za djecu. Ne možete ni zamisliti razmjere te pošasti. Potpuno smo nemoćni – kaže Ivan.

– Ne može se živjeti od komaraca. Jutros sam išao šetati s prijateljima i oni su odlučili obući ova zaštitna odijela. Ja nisam ništa obukao i vratio sam se doma s ubodom na ubodom. To jednostavno nije normalno da moramo oblačiti trenirku i vestu na ovim temperaturama. Ovo je elementarna nepogoda – rekao je čitatelj iz Osijeka.

Zaprašivanje s tla nije dovoljno

Na pitanje da li gradske vlasti rade što na suzbijanju komaraca, odgovara da rade, ali da je to sve nedostatno.

– Špricali su topovima, ‘pickupovi’ su prašili sa zemlje oko 19,20 navečer, a ovo je bilo oko 5,6, onda možete zamisliti kakva je to najezda. Napali su me i kroz majicu. Dok sam bio u polju, ispao mi je jedan komad kosilice, zapeo sam i stao. A čim staneš, gotovo je… – priča Ivan koji ima stotinjak uboda komaraca na leđima.

I nakon opetovanih zamagljivanja iz vozila na većini postaja utvrđene su povećane brojnosti jedinki odraslih komaraca. U nedjelju navečer najveći broj jedinki utvrđen je na postoji Sarvaš s ukupno 134 sleta komarca na čovjeka u 15 minuta. Građani traže hitno tješenje od vlasti, a u rubnim naseljima već prijete i prosvjedima.

Poklopila su se tri fenomena

I Vinkovčani se bore protiv komaraca jer ih je sve više unatoč zaprašivanjima. Odradili su i tretman ‘toplog zamagljivanja. S komarcima se bore i u Vukovaru.

– Radi se o biološkom fenomenu koji se javlja jednom u 10-15 godina, a posljednji put je kod nas zabilježen 2006. Poklopila su se tri fenomena: visok vodostaj, temperatura zraka od 32-35 stupnjeva i dugo razdoblje kiša. U Vukovaru smo kišno razdoblje imali gotovo sedam tjedana, od 20. travnja do 6. lipnja. Obavili smo do 15. svibnja pet larvicidnih tretmana i tada je izletjela prva generacija komaraca koju je odmah trebalo tretirati, no vrijeme na to nije dopuštalo. Ta je generacija komaraca ostavila doslovne milijarde i milijarde larvi – rekao je direktor Veterinarske stanice Vukovar, Tomislav Šota za Glas Slavonije.

Premijer Plenković: ‘Pomoći ćemo’

– Vezano uz najezdu komaraca na području Osijeka i Osječko-baranjske županije primili smo zamolbu županije i grada te ćemo naravno reagirati i iznaći financijska sredstva da se pomogne rješavanje problema.Mi ćemo danas donijeti jednu odluku u kojoj ćemo zadužiti Ministarstvo zdravstva da s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije poduzmu potrebne mjere. Znam da naši sugrađani u Osijeku i drugim gradovima Slavoniji imaju problema. Osigurat ćemo financijska sredstva da im pomognemo – izjavio je premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade.