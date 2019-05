Osam država u SAD pogođeno tornadima, 130 osoba povrijeđeno

Osam država SAD, uključujući Ajdaho, Indijanu, Ohajo, Kolorado i Pensilvaniju, pogodila je serija od 55 tornada u kojima je barem jedna osoba poginula, javljaju agencije.

U Kanzasu je 12 osoba lakše povrijeđeno, oštećeno je više kuća, a letovi su privremeno obustavljeni s međunarodnog aerodroma.

Olujama je najteže pogođen Dejton u državi Ohajo, gdje je najmanje 130 osoba povrijeđeno, a 82-godišnji muškarac je poginuo kada je parkirani automobil, nošen vrtlogom, udario u njegovu kuću.

Val od 50 ili više tornada nije neuobičajen i dogodio se čak 63 puta u američkoj historiji.

Incredible storms rocked various parts of the country. https://t.co/oUouFigcz6 pic.twitter.com/dEOWjX2vXg