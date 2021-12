Orbanove izjave sramne, pravi izazov EU je rasizam i ksenofobija

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović je izjavu Zoltana Kovacsa, glasnogovornika mađarskog premijera Viktora Orbana, kako “integracija dva miliona muslimana predstavlja izazov za Evropsksu uniju” nazvao sramnom i bezobraznom.

Smatra da su pravi izazovi za Evropsku uniju radikalne, ksenofobne, rasističke politike čiji se zagovornici javljaju ovih dana te da nema Evropske unije ako takve politike budu imale budućnost.



– Nije za EU izazov kako integrirati dva miliona muslimana, jer smo mi autohton evropski narod koji oduvijek živi ovdje i mi smo Evropljani – kazao je.



Džaferović tvrdi da su Bošnjaci štitili univerzalne civilizacijske vrijednosti i onda kada im je u historiji bilo najteže, u vremenu odbrane BiH od agresije.



Smatra da se EU treba graditi na jedinstvu različitosti, na zaštiti individualnih ljudskih sloboda i prava te na Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima.



– I mi u takvu EU vjerujemo i u takvu EU želimo da idemo, a ne EU koju zagovara Orban i klika koja se jučer javila s tim sramnim porukama – zaključio je Džaferović za Hayat.



Džaferović je komentirao i dokumente koji su se pojavili u kojima stoji da je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi krajem novembra s članom Predsjedništva BiH i liderom SNSD-a Miloradom Dodikom dogovorio održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske u kojoj su napadnute nadležnosti Bosne i Hercegovine, kazavši da je to sramno, ukoliko se ovi navodi pokažu tačnim.



– Neprihvatljivo je da bilo koji zvaničnik EU pravi bilo kakve dogovore koji bi značili održavanje te Skupštine RS i usvajanje tih zaključaka, dakle koji bi značili početak udara na ustavni poredak BiH. Varhelyi i šef Delegacije EU u BiH Johann Sattler to treba da pojasne javnosti – stava je Džaferović.



Kaže da to sasvim sigurno nije stav evropskih institucija jer je njihov stav da se u BiH treba, bez rezerve i bez ostatka, provoditi 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. Jedan od prioriteta je i funkcionalnost institucija BiH.

Autor: Fena