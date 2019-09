Opozicija pozvala građane na proteste protiv poskupljenja struje u RS

Opozicioni poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske (RS) pozvali su danas građane na protest u petak, 27. septembra u Banjoj Luci kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog, kako kažu, najavljenog poskupljenja struje u ovom bh. entitetu.

Protest će biti održan u Parku “Mladen Stojanović”, a opozicionari tvrde da je to njihov način da izvrše pritisak na nadležne da do poskupljenja struje ne dođe.



Poslanik u Klubu SDS-a Nebojša Vukanović tvrdi da rukovodstvo “Elektroprivrede RS” po treći put zavlači ruke u džepove građana, dok istovremeno, kako kaže, kupuje helikopter koji neće koristiti u medicinske svrhe, već za obilazak SNSD-ovih odbora.



-Posljedica lošeg stanja u ‘Elektroprivredi’ je kriminal koji je prošao nekažnjeno – rekao je Vukanović i dodao da ako ljudi masovno izađu na ulice, struja neće poskupjeti, a građani će naredne godine imati 200 KM više u džepu.



Poslanica PDP-a Jelena Trivić ističe da su nadležni u RS, odmah nakon najave protesta, promijenili izjave u vezi s poskupljenjem struje, a uime SDS-a Darko Mitrić navodi da je protest jedan od načina da iskažu svoje nezadovoljstvo te stanu u kraj bahatom ponašanju vlasti.



Poslanik PDP-a Draško Stanivuković je rekao da nisu dobili odobrenje za protest na Trgu Krajine, već će biti održan u Parku “Mladen Stojanović”.



-Ako nema pravde za ovaj narod, onda nema mira za vlast. Pet poskupljenja smo prećutali, ovo nećemo – rekao je Stanivuković.



Predsjednik Vlade RS-a Radovan Višković rekao je da građani ne treba da nasjedaju na spekulacije pojedinih medija i pojedinaca koji, kako kaže, šire dezinformacije i tvrde da će cijena električne energije biti veća od sutra ili od Nove godine.



Naglasivši da nijednog momenta ni on, niti bilo ko od zvaničnika RS nije rekao da će struja poskupjeti od 1. oktobra, od Nove godine ili od 2021. godine, Višković je ponovio da će cijene biti veće kada se za to steknu uslovi.



-Poskupljenja struje u RS biće ali ne brzo, jer je potrebno da ‘Elektroprivreda’ završi određene tehničke pripreme koje nisu nimalo jednostavne da bi došli do toga da cijena struje u RS bude određena onako kako je to uradila Srbija, odnosno da bude više grupa i tarifa – pojasnio je Višković i dodao da ne može neko ko ima samo osnovne kućanske aparate u domaćinstvu plaćati istu cijenu struje, kao i onaj koji zagrijava bazen veličine 100 puta 50 metara.

Autor: Fena