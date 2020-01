Oni koji su glasali za Milanovića, glasali su i za promjenu prema BiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić je u razgovoru za Federalnu novinsku agenciju (FENA) kazao da su odnosi Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske dosta složeni, kompleksni, te da se nikako ne mogu …

… posmatrati niti jednostrano, niti kroz prizmu samo posljednjih predsjedničkih izbora u Republici Hrvatskoj.



– Postoji nekoliko činjenica koje uvijek moramo imati na umu. Prva i najvažnija jeste da je Hrvatska naš susjed sa kojim dijelimo najdužu granicu, dužu od hiljadu kilometara; da smo strateški, geopolitički, teritorijalno, historijski, perspektivno upućeni jedni na druge. Dakle, naše veze sežu daleko u prošlost i u tom smislu je logično da budemo oslonjeni jedni na druge. To su fakti koje ne smijemo zaboraviti – smatra Zvizdić.



S druge strane, dodao je on, imamo aktuelne političke procese, aktuelne političke događaje koji daju jednu notu ili definišu odnose između BiH i Hrvatske.



Zvizdić kaže da je pobjeda Zorana Milanovića na izborima u Hrvatskoj bazirana na činjenici da je on ponudio jednu drugu perspektivu, prije svega razvoja Hrvatske, a onda i odnosa u samoj regiji.



– Dakle, oni koji su glasali za Milanovića, glasali su upravo za promjenu odnosa prema Bosni i Hercegovini ili između Hrvatske i BiH. To je ono što očekujemo. Dosadašnji odnosi, po mom mišljenju, nisu bili bazirani na zadovoljavajućem stepenu, govorim na nivou predsjednika, na zadovoljavajućem stepenu međusobnog uvažavanja, poštivanja suvereniteta i integriteta BiH, nego na čestom i bezrazložnom miješanju u unutrašnja pitanja BiH i pokušaju jednoga neprirodnoga patroniziranja nad svim procesima u regionu i u BiH – naveo je Zvizdić.



On misli da to treba promijeniti, te da postoji dovoljno tema, dovoljno prostora „za normalan odnos između BiH i Hrvatske, tamo gdje na bazi međusobnog uvažavanja, reciprociteta, poštivanja međunarodnih standarda sigurno možemo unaprijediti odnose na političkom, ekonomskom, kulturnom nivou“.



– Hrvatska je jedan od naših najvažnijih vanjskotrgovinskih partnera. Historijski smo orijentisani jedni na druge. BiH je aspirant ka evropskim integracijama, Hrvatska je članica Evropske unije i NATO saveza. Moram reći da su u ranijem periodu Vlada Hrvatske i posebno Andrej Plenković bili uvijek pozitivno orijentirani, naklonjeni ka evropskim integracijama BiH. Na njih smo se uvijek mogli osloniti kao na nekoga ko nam je značajno pomogao u tom procesu – istaknuo je Zvizdić.



Dodao je da, istovremeno, postoje i neke teme koje još uvijek predstavljaju probleme u odnosima između dvije zemlje, kao što su “izgradnja mosta, odlagalište nuklearnog otpada, korištenje imovine BiH”…



– Dakle, te teme treba staviti na sto, o njima treba razgovarati na bazi činjenica, relevantnih fakata i međunarodnog prava. Očekujem da Zoran Milanović sve to skupa vrati u institucionalne okvire, u okvire institucija sistema, da njegove posjete budu na institucionalnoj razini, ne nikako na razini jednopartijskih ili etnički baziranih posjeta. Nego, jednostavno da takve posjete budu posjete Bosni i Hercegovini, svim njenim narodima i građanima, posjete koje će sasvim sigurno moći promijeniti i unaprijediti odnose između BiH i Hrvatske – kazao je Zvizdić.



Zoran Milanović pobijedio je na predsjedničkim izborima 5. januara i postao peti predsjednik Republike Hrvatske. Protukandidatkinju, dosadašnju predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, pobijedio je sa 104.901 glasom prednosti, odnosno dobio je ukupno 1.034.389 glasova u drugom krugu.

Autor: Fena