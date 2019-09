Oluja Dorijan pogodila Halifaks: Više od 450.000 domova ostalo bez struje

Više od 450.000 domova ostalo je bez struje usljed udara oluje Dorijan koja je pogodila kanadsku provinciju Nova Škotska. Oluja je pogodila grad Halifaks sa vjetrom brzine od 160 kilometara na sat, koji je obarao drveće i dalekovode.

Ministar za javnu sigurnost Kanade Ralf Gudejl rekao je kako će biti raspoređena vojska kao pomoć stanovništvu.

Kanadski centar za uragane saopćio je da je uragan Dorijan sada kategorisan kao “veoma intenzivan post-tropski ciklon”.

U Novoj Škotskoj je do sada palo više od 100 milimetara kiše, ali se do večeras očekuje da će se to udvostručiti. U Halifaksu je kran pao na jednu zgradu i skoro je uništio.

Očekuje se da će oluja proći sjeverni Njufaundlend i istočni Labrador. Stanovništvu je savjetovano da se evakuiše iz predostrožnosti.

Autor: Srna