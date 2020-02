Oluja bjesni Evropom, snimljeno kako bujica odnosi hotel

Njemačku je paralizirala orkanska oluja Sabine, zbog koje su zatvoreni autoputovi, stali vozovi, a hiljade domaćinstava je ostalo bez struje

Oluja “Ciara” hara zapadnom Evropom, gdje su snažni vjetrovi i obilne kiše prekinuli ili poremetili željeznički, zračni i pomorski promet te velik broj ljudi ostavili bez struje.

U Velikoj Britaniji, koju je ova zimska oluja najviše pogodila, zračni, željeznički i pomorski promet poremećen je zbog jake kiše i udara vjetra jačih od 130 km/h., prenosi Index.hr.

92.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije, a rijeke i potoci su se izlili.

Met Office je u Aberdaronu, selu na sjeveru Walesa, zabilježio udare vjetra od 150 km/h.

Deseci letova su otkazani ili kasne, a British Airways je putnicima koji u nedjelju trebaju putovati ponudio mogućnost odgode leta. I Virgin Atlantic je otkazao nekoliko letova iz Heathrowa, najveće zračne luke u zemlji.

Britanski mediji javljaju o muškarcu na čiji se auto srušilo drvo i na više od sat vremena ga zarobilo u vozilu. Troje ljudi u škotskom Perthu je lakše ozlijeđeno kada se urušio krov puba.

U hotelu The Bridge House u Hawicku u Škotskoj bujica je izazvala ogromnu štetu, odnijela je veći dio zida.

Trajektni promet između Calaisa i Dovera bio je u nedjelju u podne prekinut “do drukčije odluke”.

U Galwayu, u Irskoj, u subotu navečer otkazana je svečanost otvorenja Evropske prijestolnice kulture 2020., a aviokompanija Aer Lingus upozorila je na moguće kašnjenje i otkazivanje letova.

Zračni promet u Belgiji također je poremećen, otkazano je šezdesetak letova u polasku i u dolasku u briselsku zračnu luku.

U Luksemburgu će javne škole u ponedjeljak biti zatvorene zbog upozorenja na iznimno loše vremenske prilike toga dana.

Njemačku je paralizirala orkanska oluja Sabine, zbog koje su zatvoreni autoputovi, stali vozovi, a hiljade domaćinstava je ostalo bez struje.

Za cijelu južnu Njemačku je proglašen drugi najviši stepen upozorenja, dok je za pokrajine Baden-Württemberg i Bavarsku proglašen najviši, no orkanska oluja je izazvala probleme i na zapadu i sjeveru Njemačke, gdje je divljala tokom noći. Na sjeveru Njemačke je pak izdano upozorenje za poplave širom cijele baltičke obale, ali i gradovima Bremen i Hamburg. Oluja je nivo mora podigla za skoro dva metra u odnosu na prosječan nivo.

Danas je otkazana i nastava u brojnim dijelovima Njemačke, primjerice u većim gradovima pokrajine Nordrhein-Westfalen, kao i u dijelovima pokrajina Hessen, Niedersachsen, te u gradu Bremenu i u dijelovima Bavarske.

Njemačke željeznice su objavile da tokom cijelog dana očekuje smetnje u željezničkom prometu, koji je tokom noći u velikoj mjeri bio prekinut, naročito kada je riječ o dugim linijama. Oluja Sabine je izazvala oštećenja na nizu pruga, na kojima zato nije moguć regularan željeznički promet. U Bavarskoj je pak cijeli željeznički promet zaustavljen, jer se očekuje da bi najgore od orkanske oluje tek trebalo doći.

Zbog stabala koje je srušila Sabine u pokrajinama Nordrhein-Westfalen i Niedersachsen zatvoreni su veliki dijelovi autoputa, tako i cijeli autoput 45 koji vodi od Kreuz Hagena do Frankfurta. Otkazani su i brojni putnički letovi s aerodroma u Stuttgartu, Düsseldorfu, Kölnu i Münchenu, drugom najvećem njemačkom aerodromu na kojem je Lufthansa otkazala sve interkontinentalne letove do danas u 13 sati. Najveći njemački aerodrom, onaj u Frankfurtu, jutros i dalje radi, ali su neke aviokompanije još jučer preventivno otkazale oko 150 putničkih letova.

Oluja Sabine je iza sebe ostavila i ozlijeđene ljude. Tačan broj se trenutno utvrđuje. Primjerice, dvoje ljudi u Saarbrückenu je ozlijeđeno u padu grane koju je od drveta odlomio orkanski vjetar, a jedan od njih se nalazi u životnoj opasnosti. U gradiću Padeborn je padajuća grana ozlijedila 16-godišnjaka, koji je u bolnicu doveden s teškim ozljedama glave.

U Bavarskoj je zbog orkanske oluje bez struje ostalo više od 50 hiljada domaćinstava, dok je u Frankfurtu na Majni vjetar srušio kran koji je pao na krov obližnje crkve.

U svakom slučaju, oluja Sabine još nije gotova te će se tek u sljedećim danima moći zbrojiti konačna šteta.

