Oglasio se Šefik Džaferović: Ne znam čemu drama, nije u redu dio BiH zvati po jednom od naroda

“Ne znam čemu drama oko te odluke, to je pravna procedura”, kazao je te dodao da postoje konvencije o ljudskim pravima koje su nadređene Ustavu Bosne i Hercegovine te da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine i ranije preispitivao Ustav sa aspekta usklađenosti s Međunarodnom konvencijom o ljudskim pravima.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine je za Al Jazeeru Balkans govorio o tome zašto Stranka demokratske akcije želi promjenu imena jednog bh. entiteta.

Stranka demokratske akcije pokrenut će pravnu proceduru za promjenu imena bh. entiteta Republika Srpska, jer je taj naziv diskriminatorski prema svima onima koji nisu Srbi, izjavio je u srijedu član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.

“SDA će odlučiti ko će pokrenuti pravnu proceduru, ali to će sigurno ići. Bosna i Hercegovina je multietnička država i nije u redu da se jedan dio Bosne i Hercegovine označava samo po jednom od naroda, pa ni entitet RS. Također, RS je, po Ustavu tog entiteta, multietnički, u kojem svi narodi i ostali građani trebaju biti ravnopravni. Dakle, to je diskriminacija prema svim onima koji nisu Srbi da se entitet zove po jednom od naroda”, rekao je on gostujući u programu Al Jazeere Balkans.

Džaferović je dodao da je praksa pokazala da je sam naziv Republike Srpske sistemski korišten za diskriminaciju svih onih koji nisu Srbi u tom bh. entitetu – osporava se pravo na jezik, proporcionalno zapošljavanje u javnim institucijama, krše se odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao što je odluka o 9. januaru.

“Ne znam čemu drama oko te odluke, to je pravna procedura”, kazao je te dodao da postoje konvencije o ljudskim pravima koje su nadređene Ustavu Bosne i Hercegovine te da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine i ranije preispitivao Ustav sa aspekta usklađenosti s Međunarodnom konvencijom o ljudskim pravima.

“Prije svega, štetno je uskraćivati narodu pravo na maternji jezik, na zapošljavanje, na ostala ljudska prava koja se krše u tom entitetu, frustrirajuće je to da se obilježava 9. januar, iako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine kazao tu šta ima da se kaže. Što se pokušava Bosnu i Hercegovinu predstaviti kao zajednica entiteta, a to je država koja ima svoje izvorne nadležnosti, prijeti se usvajanjem krivičnog zakona u RS-u protiv zvaničnika iz tog entiteta na državnom nivou, koje ne slijede instrukcije. Nije frustrirajuće ovo što SDA radi, jer to je pravna procedura, koja će biti testirana na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine”, poručio je Džaferović.

Kompletan snimak gostovanja možete pogledati u nastavku: