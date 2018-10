Oglasio se čovjek koji je danas napao novinara RTRS-a u Banjaluci

Nisu to novinari, to su trovači. Žao mi je što se moj postupak pokušava protumačiti na pogrešne načine, posebno dovesti u kontekst s grupom “Pravda za Davida”, kazao je novinar Miljan Kovač

Novinar RTRS-a Nikola Marić, poznatiji kao Nidžo Radoznalac, napadnut je danas u centru Banjaluke dok je snimao anketu za emisiju “Računica”.

Naime, prilikom anketiranja nekog od građana, pojavio se čovjek na biciklu koji je tom čovjeku rekao da ne govori ništa novinarima RTRS-a jer su oni lažovi i fašisti. Kako sazanajemo riječ je o novinaru Miljanu Kovaču koji se povodom ovoga oglasio na Facebooku.

“Nisam ja napao ekipu RTRS-a ja sam se samo branio. Branio se kao građanin od otrova koji nam plasiraju godinama i koji im mi kroz pretplatu i dotacije iz Budžeta Republike Srpske plaćamo. Nisam ja napao kolege, jer kolege mi ne mogu biti oni koji nas godinama truju. Nisu to novinari, to su trovači. Žao mi je što se moj postupak pokušava protumačiti na pogrešne načine, posebno dovesti u kontekst s grupom “Pravda za Davida”. Odgovorno tvrdim da je ovo moja lična reakcija i da tako nikada ne bih postupio na Davidovom trgu. Jesam li mogao nastupiti sa malo više takta? Jesam, vjerovatno, ali ja sam čovjek nisam robot. Reagovao sam refleksno – onako kako se reaguje u samoodbrani. Na kraju, krajeva mislite šta hoćete, osuđujte me ili podržavajte, ali molim vas da moje postupke ne povezujete ni sa kim drugim osim sa mnom lično. Ja sam tu da snosim posljedice za njih”, napisao je na svom Facebook profilu Miljan Kovač, aktivista i slobodni novinar.

