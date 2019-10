Oglasila se žena koja je šamarala dječake: Uspaničila sam se

“Priznajem, istukla sam dečake. Ali, to je bilo samo zato jer sam se uspaničila, misleći da idu na krov zgrade, koja ima 10 spratova. Uplašila sam se da bi mogli da padnu sa krova, i zato sam tako reagovala, zbog čega mi je zaista žao.”

Ovako, za “Novosti”, započinje priču Milovanka Ristić (63), koja je, zbog šamaranja dva desetogodišnja dječaka, koje su zabilježile kamere, pred Prekršajnim sudom osuđena na kaznu od 20 hiljada dinara.

“Tog dana mi je na vrata pozvonio komšija i kazao mi da odmah zaključam vrata koja vode na krov zgrade, jer je video dvojicu dečaka koji se muvaju po hodnicima”, priča Milovanka, koja je upravnik zgrade.

“Otišla sam do regala i uzela ključeve. Kada sam krenula da zaključam vrata krova, zatekla sam dečake kako izlaze iz lifta”, dodaje ona.

Ristićeva kaže da se uspaničila i da je, mahinalno, nekoliko puta ošamarila djecu.

“Znam da nije trebalo, ali sam bila uplašena. Pomislila sam šta bi se desilo da se, slučajno, poguraju, i padnu sa vrha desetosptarnice. Tek kada sam se smirila, videla sam da sam preterala, ali bilo je kasno”, kaže ona.

Ona dodaje da su vrata krova bila otključana jer se tog dana u zgradi servisirao lift, zbog čega su majstori tražili da se napravi promaja kako bi se manje osjećao miris ulja.

“Kada mi je ćerka u utorak javila da se pojavio snimak kako šamaram decu, uzela sam 100 grama kafe i čokoladu i otišla do jednog od roditelja čije sam dete udarila. On, međutim, nije želeo da razgovara sa mnom, rekavši da ga ne uznemiravam, jer će, u protivnom, pozvati policiju i prijaviti me zbog uznemiravanja”, priča Ristićeva.

Ona kaže i da je namjera dječaka bila da se popnu na krov zgrade, jer u tom stambenom objektu ne žive njihovi prijatelji.

Međutim, Veselin Stoilković (54), otac jednog od desetogodišnjaka, koji je dobio šamare od Milovanke, kaže da su dječaci krenuli kod svog druga iz škole, ali da su, veli, “promašili sprat”.

“Po meni, ne postoji nijedan razlog da tučete tuđu decu. Ako nešto pogreše, pozovite njihove roditelje, ali ne smete da ih udarate”, kaže on.

Veselin kaže da je njegov sin, odmah nakon što je dobio batine, došao kući i roditeljima ispričao šta se desilo.

“Nekoliko dana nakon tog događaja, pozvao me je jedan komšija i kazao mi da ima nešto da mi pokaže. Otišao sam da se vidim s njim, a on mi je pokazao snimak na kome se vidi kako Milovanka Ristić šamara mog i sina mog komšije. Nisam mogao da verujem svojim očima”, priča Veselin.

On napominje da će, nakon što je Prekršajni sud donio osuđujuću odluku, zajedno sa susedom podnijeti i privatnu prijavu protiv Milovanke Ristić, pišu Novosti.rs.