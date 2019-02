Oglasila se tetka Edina Gačića: To je psihopata koji je izmišljao stvari

Tetka Edina Gačića rođena je u Krajini, ali se udala za Mostarca, nakon čega se još u ratu odselila u Španiju, gdje živi sa suprugom.

Nisveta Ćatić, tetka ubice Edina Gačića, jučer se za Dnevni avaz javila iz Španije, gdje već godinama živi s porodicom. S njom smo razgovarali nekoliko sati prije nego što je Gačić ubijen u policijskoj akciji kod Lepenice.

Kazala je da je cijela porodica u šoku nakon saznanja o užasima koje je njen sestrić počinio u Konjicu i Tarčinu.

– Ne znam šta da vam kažem, u šoku sam. Svi smo mi u očajnom stanju, cijela naša porodica. Ne može biti nikome teže nego nama, ali ne dao Bog ni stanje tih ljudi koji su izgubili članove porodice. Ovo je velika tragedija i nema opravdanja za to što je počinio i sada, ali i ranije – rekla je uplakana Nisveta Ćatić, sestra Gačićeve majke Sifete, koju je on ubio 2002. godine u Zenici.

Ćatić je nastanjena u španskom gradiću Estepona, koji pripada oblasti Malage.

Prema njenim riječima, užas koji je Gačić ponovo napravio ubistvom troje ljudi za svaku je osudu.

– Ovo je užas. Nemam riječi. Ali, to što je on napravio i nije za osuditi, nego za ubiti. On ne treba da živi. To je tako. Svima nam je teško. Ali, šta drugo da kažem osim da smo svi šokirani – priča Ćatić.

Na pitanje jesu li tačne špekulacije da je njena sestra Sifeta bila udata ili u vezi s Ismetom Gunićem, kojeg je Gačić prvog ubio 1998. godine, Ćatić je kategorična da je to laž.

– Gdje će to biti tačno! Svi znaju kakva smo mi porodica. Vidite i sami da je to manijak i psihopata koji je izmišljao stvari – rekla nam je Ćatić.

No, kako se saznaje, bila je stalno na vezi sa sestrom Sifetom dok je ova bila živa, i znala je za probleme koje je imala s Edinom.

Autor: Avaz