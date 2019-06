Oglasila se Karleuša: Čestitala Džejli Ramović na pobjedi, a brutalnu poruku poslala kolegama

Atraktivna srbijanska pjevačica Jelena Karleuša oglasila se na društvenim mrežama povodom sinoćnjeg finala u “Zvezdama Granda”, prenosi Avaz.

Pop diva je čestitala svim svojim kandidatima, finalistima, svojim kolegama, a naravno i pobjednici 13. izdanja regionalo popularnog muzičkog takmičenja Džejli Ramović.

Naime, Jelena je imala itetkako šta poručiti. Na Instagramu je poslala brutalnu poruku, a prenosimo vam je u cjelosti:

-Kakva noć. Veliko finale još jedne sezone “Zvezde Granda”. Iako sam u posljednjih šest mjeseci prošla kroz pravi pakao, trudila sam se da budem dobar mentor mojim kandidatima i da pokažem što manje stresa. Čestitam svim mojim kandidatima a najviše finalistima. Svako od njih je mogao biti pobjednik. Po kvalitetu, talentu, ljepoti, harizmi, ali i glasovima-moj tim je bio bez konkurencije. Čestitam pobjednici Džejli Ramović, bravo mala. Čestitam Mariji. Čestitam svim kolegama iz žirija. Ipak, pošto sam uvijek bila fer plej i pošto “ne je*em živu silu” kako bi neki rekli, moram da dodam i ovo:

Svim onim pjevačima koji su sinoć glasali tako što su Džejli davali 12 poena, a Milici Čikarić 1 ili 2 ili 0 poručujem da su obični krtoni i pike. I kao ljudi i kao profesionalci . Ali ok, idemo dalje. U životu se ne pobjeđuje na poene već na krv, muku, suze, znoj, rad i upornost. Hvala mojoj Miri Škorić zvanoj UAA PRODUKCIJA i Ivani Peters zvanoj najbolji ženski pjevač na planeti što su bile uz mene, našem toncu Saletu, Marini, Ziletu i mnogim drugim. E da, hvala Saši Popoviću što nam je davao da jedemo na svakom snimanju (uglavnom sve ono što ne volimo, u zemljanim loncima iz kojih vire dijelovi tijela, nogice, glavice itd)! Svi smo mi “dijelovi za zamjenu”, samo je Sale neko bez kog “Grand” ne bi postojao. To je to narode! ❤️- napisala je Jelena.

Autor: Avaz