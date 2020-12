OGLASILA SE AMERIČKA AMBASADA: Važno upozorenje putnicima iz Bosne i Hercegovine

Američka ambasada u Sarajevu objavila je upozorenje za sve putnika koji iz Bosne i Hercegovine planiraju putovati u SAD, a preporuka je da se o tome konsultuju.

Izneseni su i podaci o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u SAD-u.

“Putnici bi trebalo da provjere sa svojim aviokompanijama, zdravstvenim i državnim vlastima na početnim, konačnim i privremenim odredištima, te razmotre druge mjere poput putničkog osiguranja i planiranja nepredviđenih okolnosti kako bi se izbjegle skupe smetnje ili otkazivanja”, poručili su iz Ambasade putem Twittera.

Napomenuto je da na snazi ostaje sedam predsjedničkih proglasa o virusu korona koji određenim osobama zabranjuju ulazak u SAD na osnovu klasifikacije viza ili nedavnih putovanja.

Important Information for Travelers: Seven Presidential Proclamations (PPs) on Novel Coronavirus remain in effect that suspend entry to the U.S. to certain persons based on visa classification or recent travel. Details on the PPs can be found here: https://t.co/UXYUvDzuOp pic.twitter.com/vBXAp6NMYN