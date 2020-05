Odluka o održavanju izbora dobra, za Dodika i Čovića nelegitimna je i BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić pozdravio je odluku Centralne izborne komisije o održavanju izbora.

“Održavanje izbora u novembru realno je s obzirom na to da je pandemija usporila tu dinamiku, a za mjesec dana, politički gledano niko ništa niti gubi niti dobija”, rekao je Komšić.



On se osvrnuo na Dodikove i Čovićeve napade u vezi sa osporavanjem legitimiteta Centralne izborne komisije.



“Njima ni država Bosna i Hercegovina nije legitimna, a kamoli da im bude legitimna Centralna izborna komisija kojom ne upravlja niko osim njih dvojice. Međutim, logika u kojoj nema Dodika i Čovića, nema ni Bosne i Hercegovine, je samo njihova, a ne i logika većine građana BiH, niti logika fukncioniranja institucija”, naveo je Komšić.



Dotakao se i napada na OSCE iz kojeg su kazali da su razočarani nedavnim izjavama člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika i predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića i zanemarivanjem demokratskih standarda u vezi sa održavanjem izbora.



“Uopće gledano oni napadaju sve međunarodne organizacije, od OSCE-a do Međunarodnog suda pravde, ukoliko im ne odgovaraju demokratski i civilizacijski standardi koje te međunarodne organizacije propagiraju, pa je tako i sa OSCE-om, koji će unatoč tome ostati pouzdan partner države Bosne i Hercegovine”, zaključio je Komšić.

Autor: Vijesti.ba