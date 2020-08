Odlični Željezničar ostvario pobjedu u gostima kod Radnika

U gruboj i tvrdoj utakmici na terenu Gradskog stadiona u Bijeljini Željezničar je došao do nove pobjede i zadržao maksimalni učinak nakon prva dva kola m:tel Premijer lige BiH.

Iako susret nije bio naročito uzbudljiv i gledljiv, na trijumfu Plavih nema ni najmanje mrlje, do nova tri boda došli su skoro rutinski.



S druge strane, Radnik je malo toga pokazao, nijednu stopostotnu priliku pred golom Fejzića domaći tim nije kreirao tokom svih 90 minuta.



Prvih pola sata utakmice malo se toga moglo vidjeti, po jedna šansa na obje strane (Bradonjić – Juričić), da bi se rezultat promijenio u 34. minuti. Nakon asistencije debitanta Hamze Gasala preciznim udarcem iskosa u donji ugao Radnikovog gola Mustafa Mujezinović dovodi Željezničar u vodstvo.



To je ujedno bio rezultat prvog poluvremena (0:1), da bi u nastavku gosti krenuli još agresivnije po novi pogodak i “ovjeru” pobjede. Nakon nekoliko solidnih prilika, do njega su i došli pogotkom kapitena Semira Štilića sa bijele tačke u 67. minuti. Prethodno je Šubert u kaznenom prostoru srušio Juričića u izglednoj prilici.



Do kraja utakmice nije bilo previše zanimljivih situacija, Željezničar je zatvorio prilaze golu i prijetio u kontrama, bezopasni Radnik zujao oko šesnaesterca gostiju bez ikakvog učinka. Potpuno čistih 0:2 za klub s Grbavice.

Autor: SCsport.ba