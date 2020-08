Odigrao 10 utakmica i osvojio pet trofeja!

Dešava se, eto, pa jedan igrač za samo 10 skupljenih nastupa u sezoni osvoji 10 i to kakvih trofeja.

Alvaro Odriozola je ove sezone igrao za Real Madrid, potom je zimus posuđen Bayernu i sveukupno je upisao 10 nastupa, a to je 24-godišnjem desnom beku bilo dovoljno da se pored njegovog imena za sezonu 2020/21 upiše pet trofeja.

S obzirom da je u svakom od takmičenja upisao barem nastup, tako je i postao vlasnik trofeja.

S Realom je osvojio La Ligu i Superkup Španije, dok je kao igrač Bayerna osvojio Bundesligu, DFB Pokal i na koncu Ligu prvaka sinoć poslije pobjede nad PSG-om.

U prosjeku je na svakih 122 minute igre osvojio po jedan trofej. Nije svojim igrama previše doprinio, ali koga briga, trofeji su ono što se pamti.

