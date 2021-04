Od utorka se može očekivati novi snijeg

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), nakon kratkog perioda nešto stabilnijeg vremena, od utorka se u Bosni i Hercegovini mogu očekivati nove snježne padavine, prenosi Anadolu Agency (AA)

Pretežno oblačno vrijeme očekuje se u nedjelju. Poslije podne u Bosni je lokalno moguća slaba kiša. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 11 do 17, na jugu i sjeveru do 20 stepeni Celzijusa.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili u večernjim satima lokalno slaba kiša je moguća u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 16 do 23 stepeni Celzijusa.

Pretežno oblačno vrijeme sa kišom očekuje se u utorak, s tim da su u drugom dijelu poslijepodneva u Krajini mogući snijeg ili susnježica, a tokom noći i u višim područjima centralne Bosne. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 13, a dnevna od 6 do 12, na jugu i sjeveroistoku Bosne do 18 stepeni Celzijusa. Tokom poslijepodneva temperatura u postepenom padu.

U srijedu oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i na sjeveru Bosne. U ostatku zemlje se očekuje susnježica ili snijeg. Poslije podne padavine uglavnom prestaju. Jutarnja temperatura od – 3 do 3, na jugu do 8, a dnevna od 3 do 8, na jugu od 10 do 14 stepeni Celzijusa, zaključuju iz FHMZ-a.

