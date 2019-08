Od političke krize gora je praksa nepoštivanja zakona

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić ocijenio je da političku krizu u zemlji produciraju oni koji nepoštivanjem zakona i odluka institucija Bosne i Hercegovine žele da vode političke procese u državi.

– To nije moguće nigdje, pa nije ni u Bosni i Hercegovini. Ako bi se ovo što se sada dešava moglo nazvati najvećom krizom, postavlja se pitanje kako bi sutra mogli nazvati stanje u kojemu se politički procesi vode izvan poštivanja zakona i odluka institucija države Bosne i Hercegovine. To je gore od „najveće krize“ – poručio je Komšić u intervjuu za Glas Srpske.

Naglašava da neće dopustiti to da je jedini način da se izađe iz „najveće krize“ mirenje sa tim da se ne poštuju zakoni i odluke institucija države Bosne i Hercegovine.

– Politike koje ispoljavaju takvu aroganciju moraju znati da je prošlo vrijeme kada se zbog mira u kući, odavde iz Sarajeva, bilo spremno da se zanemare i zakoni i interesi države – rekao je Komšić.

Član Predsjedništva BiH iz RS Milorad Dodik najavio je daneće glasati za Godišnji nacionalni plan (ANP). Upitan znači li to da će BiH do narednih izbora izvršna i zakonodavna vlast ostati „zakovane“, te da cijela BiH bude „slučaj“ poput Mostara, predsjedavajući je rekao da se nada da “gospodin Dodik neće i dalje žrtvovati svog kandidata za mandatara, samo zato kako bi i dalje bio u prilici da nepoštivanjem zakona i odluka institucija države Bosne i Hercegovine i nepoštivanjem međunarodno preuzetih obaveza, blokira formiranje vlasti”.

– Dodik sada nosi taj teret. Do kada će ga nositi to ćemo da vidimo. Sumnjam da on želi da ga se, posebno u Evropskoj uniji, shvati kao glavnog kočničara. Za sada to, na njegovu, pa čak i na moju žalost, jer smo kolege u Predsjedništvu, on jeste – rekao je, između ostalog, Komšić za Glas Srpske.

Autor: Fena