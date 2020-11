Od danas u FBIH ograničeno kretanje od 23 do 5 sati!

Od danas na snagu stupa odluka o ograničavanju kretanja od 23 do 5 sati ujutro u Federaciji. Ovo su jučer saopćili članovi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH te pojasnili da to nije policijski sat.

– Riječ je o ograničavanju kretanja. Svi koji rade od 23 do 5 ujutro će se moći kretati. Ostali će morati biti u kućama. To je način da smanjimo kontakte – kazao je Goran Čerkez, član Kriznog štaba FBiH i pomoćnik ministra zdravstva FBiH, piše Avaz.



Biračka mjesta



Druga mjera je ograničavanje okupljanja na 30 osoba u zatvorenom te 30 na otvorenom prostoru, uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Obavezna je dezinfekcija svih prostora gdje se budu održavali izbori, a škole u kojima će biti biračka mjesta neće raditi narednih sedam dana zbog dezinfekcije, dok će se nastava održavati online. Na obredima, vjenčanjima i drugim porodičnim okupljanjima dozvoljeno je maksimalno 30 osoba.



Čerkez je dodao kako je situacija vrlo ozbiljna, a da o tome svjedoče svakodnevne brojke. Od posljedica zaraze jučer je u BiH preminulo 46 osoba, a 1.605 je inficiranih.



– Policija dopušta sva moguća kršenja. Nije moguće da oni ne znaju gdje se i šta dešava, a da građani znaju. Što se tiče političkih skupova, to je neprihvatljivo, da ne kažem necivilizirano ponašanje. Jednostavno, životi ljudi izgleda da su nebitni, već su pojedincima bitni samo izbori, njihove pozicije i ono što bi trebalo nakon izbora da se dogodi. Ne mogu zdravstvo i onaj dio stanovništva koji poštuje mjere zaustaviti koronu. Ovo je puno kompleksnije, moramo prekinuti lanac infekcije i poštovati mjere koje su donesene – rekao je.



Ovo je vapaj



Rekao je da su dva puta do sada dobili odbijenicu za proglašenje stanja prirodne nesreće.



– Sada ga opet tražimo. Ovo je vapaj da se pomogne zdravstvenom sektoru, jer ljudi su na izmaku snaga. Želim iskazati puno poštovanje zdravstvenim radnicima. Samo se njih kritizira. Na 2,5 miliona stanovnika imamo 156 anesteziologa. Malo je zdravstvenih radnika. Nećemo moći odgovoriti izazovu ako se ne uozbiljimo. Smrtnost treba analizirati, ali je evidentno da je to treća dob, jer su oni ranjivi. Šta treba, da pobijemo treću dob neodgovornim ponašanjem – zaključio je Čerkez, prenosi Avaz.



Nećemo sami uvesti ’lockdown’



Čerkez smatra da se za javne skupove mora tražiti odobrenje nadležnog MUP-a.



– Nećemo sami uvesti “lockdown”. Rekli smo da su sve mjere na raspolaganju, kao zdravstvo sigurno nećemo ući u tu mjeru dok se ne dogovorimo i s Vladom FBiH i sa svima koji bi morali zajednički podnijeti taj teret. Svi oni koji u tom vremenu imaju poslove će raditi i imat će mogućnost kretanja, ali onima kojima se završava radno vrijeme ranije morat će do 23 biti u kućama – rekao je Čerkez.

Autor: Vijesti.ba / Avaz.ba