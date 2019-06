Od danas nove cijene putarine u Hrvatskoj: Saznajte koliko ćete platiti vožnju do mora

Na autoputevima u Hrvatskoj od danas su na snazi nove cijene putarine, veće za čak 10 posto za pojedina kategorije vozila.

Riječ je o sezonskom poskupljenju, koje se primjenjuje za motocikle, privatna vozila, privatna vozila s prikolicom i kampere.

Cijena putarine na relaciji Zagreb – Dugopolje (Split) za privatne automobile, odnosno prvu kategoriju vozila, porat će sa 181 na 200 kuna (27 eura), Zagreb – Karlovac sa 19 na 21 kunu (oko 2,90 eura), a Zagreb – Rijeka sa 70 na 77 kuna (10 eura), prenose hrvatski mediji.

Vožnja autoputem do Zadra od danas će za automobile koštati 134 kune (18 eura), a do Šibenika 169 kuna (23 eura). Za vožnju do najjužnije tačke autoputa Zagreb – Ploče, do izlaza Čarapine iznad Ploča, koštat će čak 257 kuna (35 eura).



Iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) podsjećaju da je model sezonskih cijena putarine jedna od prihvaćenih mjera finansijskog restrukturiranja firmi u sektoru putne infrastrukture, ali i da se oko 40 posto ukupnog godišnjeg prometa autoputevima ostvaruje u ljetnim mjesecima.

Autor: Srna