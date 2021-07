Od danas nema troškova roaminga na zapadnom Balkanu

Generalna sekretara Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) Majlinda Bregu poručila je da je 1. juli historijski dan za region budući da se od danas ukidaju troškovi roaminga, što je samo prvi korak u onome što namjeravaju uraditi.

– Ono što smo uspjeli uraditi sa cijenama rominga, nadamo se da ćemo uspjeti i s ljudima i privrednicima na Balkanu. Naporno radimo na otvaranju granica, ukidanju tarifa, povećanju trgovine i to ne samo kada su u pitanju troškovi rominga, već i kada su u pitanju građani tako da mogu putovati i raditi bez ograničenja – rekla je Bregu, potcrtavši da su danas mnogo bliže njihovim zajedničkim regionalnim ciljevima.



Na Digitalnom samitu Zapadnog Balkana održanom u Beogradu 4. aprila 2019. godine zapadnobalkanska šestorka potpisala je novi Regionalni sporazum o smanjenju cijena rominga.



– Ne trebam ni govoriti koliko smo mi u Vijeću za regionalnu saradnju ponosni jer smo bili neizostavan dio ove uspješne priče. Svima vam je poznat taj osjećaj. Cijenimo posvećenost svih u ostvarivanju ovog cilja. Od lidera šest ekonomija zapadnog Balkana, Evropske komisije, do domaćih regulatornih organa i mobilnih operatera – naglasila je Bregu.



Sporazum je bio postepen proces, ali je koristio svim građanima, jer je sam prijelazni period donio smanjenje troškova rominga u cijelom regionu do 96 posto, a potom i njihovo potpuno ukidanje 1. jula 2021. godine za građane zapadnog Balkana gdje god da putuju unutar regiona.



Primjena Sporazuma vodi i korak bliže ka smanjenju cijena rominga između zapadnog Balkana i Evropske unije, jer je njegova provedba bila preduvjet za smanjenje troškova rominga s državama članicama EU kroz konkretne i vremenski ograničene mjere.

Autor: Fena