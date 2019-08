Obrenovac: Grupe migranata napadaju vozače i maltretiraju putnike

Incidentna situacija na Savskom trgu, polaznom stajalištu linije 860, snimljena je kasno sinoć, kada je grupa migranata pokušala da uđe u autobus bez plaćene karte.

Situacija je eskalirala pošto je jedan od njih krenuo u fizički obračun sa vozačem i potpuno izgubio kontrolu, da bi ga na kraju smirivali i zadržavali ostali migranti, prenosi Telegraf.



Ovaj problem, međutim, dešava se svakodnevno. Scenario je isti – grupa muškaraca pokušava da uđe u vozilo, svađaju se sa vozačem i putnicima, prijete, udaraju pesnicama…



– Sinoć je situaciju smirila jedna grupa mladića koji su se nalazili u autobusu, inače, ne znamo kako bi se završilo. Svakodnevno imamo problem sa migrantima koji neće da plate kartu, pa ulaze u raspravu sa vozačem i putnicima. Prijete, gestikuliraju kao da će mu odsjeći glavu, pucati… Nismo imali zabilježen fizički napad na vozača, uglavnom su to prijetnje, ali dešava se i da udaraju pesnicama o staklo – kazali su u prevozniku “Strela Ub”.



Često ne postoji način da vozač onemogući takvim putnicima da uđu u autobus i onda nastaju drugi problemi.



– Maltretiraju putnike, ostavljaju flaše, naprave haos u autobusu. Naši ljudi ne znaju šta da rade. Uvijek ih je po 4 do 6 u grupi. Dešava se da uđe, na primjer, njih šestoro, a da kupe tri karte. Odbijaju da izađu i niko ne može da ih izbaci – kažu u “Streli” za Telegraf.



Kako kažu, njihova vozila za Obrenovac su nova, i ne mogu da dozvole da putnici, bili to migranti ili ne, koji neće da plate kartu ulaze i uništavaju autobuse.

Autor: Vijesti.ba