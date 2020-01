Objavljeni prvi snimci s mjesta ubistva iranskog generala Sulejmanija (VIDEO)

Generala Kasema Sulejmanija, zapovjednika elitnih snaga Kudsa u sklopu Iranske revolucionarne garde, ubile su tokom noći američke snage u Iraku.

Pentagon je potvrdio da je ubijen “po nalogu predsjednika”, prenosi BBC.

General Sulejmani nalazio se u automobilu u prostoru bagdadske zračne luke, u pratnji lokalnih milicija koje podržava Iran, kad je pogođen u američkom zračnom napadu.

Vrhovni iranski poglavar ajatolah Ali Hamenei rekao je da “kriminalce čeka teška osveta” za ubistvo Sulejmanija.

Objavljeno je i nekoliko snimaka s mjesta ubistva generala.

Sources suggesting that commander of IRGC Quds force Qassem Suleimani and Deputy chief of PMU Abu Mahdi AlMuhandes were in the convoy hit by the US airstrike near #Baghdad airport #Iraq.



If confirmed..

Great News 4 humanity..this should be a intrenational 😁🥳 day.#قاسم_سليماني pic.twitter.com/CT0vf8ADI8