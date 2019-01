Objavljena vremenska prognoza za februar u BiH

Promjenljive vremenske prilike sa padavinama očekuju se u periodu od 28. januara do 12. februara, saopšteno je danas iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Bosni i na planinama Hercegovine izgledan je snijeg, a u južnijim dijelovima Hercegovine obilna kiša.

Od 28. januara do 6. februara jutarnje temperature u Bosni se očekuju od -4 do 1, u Hercegovini od 2 do 7 stepeni. Dnevne vrijednosti temperatura u Bosni prognoziraju se od -1 do 4, u Hercegovini od 6 do 11 °C, piše “Buka.com“.

Hladnije vrijeme izgledno je od 7. februara, pa sve do kraja prognoznog perioda, 12. februara. Očekivane minimalne temperature u Bosni su od -7 do -2, na jugu zemlje od -2 do 3, dok se maksimalne vrijednosti u Bosni prognoziraju od -1 do 4, u Hercegovini od 4 do 9 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.