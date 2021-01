Objavljena snimka derneka medicinskih sestara u covid-bolnici

Pojavila se skandalozna snimka derneka u KB-u Dubrava, najvećoj covid-bolnici u Hrvatskoj.

Snimku je objavio RTL. Snimka je nastala početkom ovog mjeseca, a RTL-u je proslijeđena od zaposlenika bolnice.

Na derneku su medicinske sestre i pomoćno osoblje pjevali i plesali uz harmoniku, bez pridržavanja epidemioloških mjera, bez distance, bez maski. Na snimci se vidi i harmonika nakićena novčanicama.

Ova situacija naljutila je dio njihovih kolegica. Jedna od njih uputila je i pismo. Kaže da u preko 20 godina radnog staža ovako nešto nije doživjela.

“U ovakvim situacijama me sram što sam medicinska sestra. U 20 godina staža ovo nisam doživjela. Nepoštivanje epidemioloških mjera, alkohol u potocima, tambure, pjesma i ples. I sve to u prostoru bolnice u režiji djelatnika. Ne znam tko je dozvolio bend u bolnici i je li za to znao, ali očekujem sankcije za aktere ovog događaja. Mislim da se ovime bacila ružna slika na ostale djelatnike koji svoj posao rade kako treba, cijela bolnica bruji o spornom tulumu, a vrijeme je i da se za to odgovara i spriječi u buduće. Borimo se protiv virusa, a sami ga širimo. Ljuta sam i razočarana”, napisala je jedna sestra.

VD ravnatelja KB-a Dubrava Ivica Lukšić rekao je da nije upoznat sa slučajem.

“Snimku vidim prvi put i iznenađen sam”, rekao je i dodao:

“Iznenađen sam, ali morate znati da u bolnici ljudi naporno rade i da moram vidjeti sve okolnosti, što je dovelo do toga”.

Za sada je nepoznato koliko je djelatnika u trenutku ove zabave bilo u smjeni zaduženo za skrb o bolesnicima, a koliko ih je ostalo nakon što je njihov posao završio. Također, nije poznato ni koji je povod slavlja, piše Index.hr

Autor: Vijesti.ba / Index.hr