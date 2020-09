Objavljena prognoza za jesen: Uskoro obilne padavine i veliki pad temperature

U Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U ostatku BiH jutro sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Prijepodne kiša je moguća u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, a poslijepodne kiša, pljuskovi i grmljavina u većini područja.

Vjetar slab do umjeren, uglavnom, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura kretet će se od 13 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32 stepena.

U Sarajevu će biti jutro sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslijepodne se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura iznosit će oko 14, a dnevna oko 28 stepeni.

U BiH danas je bilo sunčano vrijeme. U Bosni su registrovani lokalni pljuskovi i grmljavina.

Nestabilizacija vremena

Sa novom sedmicom počinje nestabilnije razdoblje uz povremenu kišu, obilniju na jugu. Promjenu donosi topao i vlažan zrak koji u naše krajeve pristiže sa jugozapada, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Do 27. septembra kiša se očekuje skoro u svim krajevima zemlje, najmanje na sjeveroistoku, a najviše na krajnjem jugu. Obilnije padavine moguće su tokom idućeg vikenda 26. i 27. septembra.

Od 28. septembra do kraja prognoznog perioda 06. oktobra izgledno je stabilnije vrijeme sa manje padavina.

Od 21. do 25. septembra, jutarnje temperature se prognoziraju od 13 do 18 stepeni u Bosni, te od 17 do 22 stepena u Hercegovini. Dnevne u Bosni između 24 i 29, u Hercegovini od 28 do 33 °C.

Kraj septembra i početak oktobra

Potom, u periodu od 26. septembra do 30. septembra slijedi pad temperatura, jutra će biti osjetno svježija, sa vrijednostima u Bosni od 4 do 9, u Hercegovini od 8 do 13 °C. Tokom dana između 14 i 19 u Bosni, te 17 i 22 °C u Hercegovini.

Početkom oktobra minimalne temperature zraka u Bosni se očekuju od 9 do 14 stepeni, u Hercegovini od 11 do 16 °C. Maksimalne vrijednosti u Bosni kretat će se od 21 do 26 stepeni, u Hercegovini od 24 do 29 °C.

Autor: Fokus.ba