Objavljena prognoza do nedjelje: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

Jutros je Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle i niske naoblake.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 0; Sokolac 2; Srebrenica, Tuzla 4; Banja Luka, Bihać, Bugojno, Ivan Sedlo, Sarajevo 5; Bijeljina, Brčko, Doboj, Sanski Most 6; Grude, Jajce, Livno, Prijedor, Zvornik 7; Zenica 8; Gradačac 10; Stolac 14; Trebinje 16; Mostar 18;

Bioprognoza: Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilnije vrijeme i ne suviše visoke temperature pozitivno će djelovati na većinu populacije. Manje poteškoće moguće su u jutarnjim satima usljed magle i nešto izraženijeg sadržaja vlage u zraku, u ostatku dana toplije i ugodnije. Opšta slika će biti ljepša u Bosni.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokeve sa maglom i niskom naoblakom. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 18 do 23, na jugu od 22 do 26 °C. U Sarajevu sunčano. Dnevna temperatura oko 20 °C.

Petak: U jutarnjim satima postupno povećanje oblačnosti sa juga. Po kotlinama u Bosni sa maglom i niskim oblacima. Tokom dana oblačnije u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne gdje se očekuje i kiša. U većem dijelu Bosne povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab, većinom južnog i jugoistočnog smjera. Na sjeveru zemlje vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 3 i 9, na jugu zemlje od 11 do 16, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 23, jugu zemlje do 26 stepeni.

Subota: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje uglavnom u Hercegovini, a uz kišu moguća je i grmljavina. U Bosni slabije padavine. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 14, na jugu zemlje i do 17, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 22, na sjeveroistoku Bosne od 21 do 25 stepeni.

Nedjelja: U Bosni i Hercegovni pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša se očekuje u Hercegovini i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana, padavine se očekuju i u ostalim djelovima. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 14, na jugu zemlje i do 17, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 22, na sjeveroistoku Bosne od 21 do 25 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.