OBJAVLJENA DUGOROČNA PROGNOZA: Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednim sedmicama

Dok se u centralnim i sjevernim područjima Bosne i Hercegovine sagledavaju eventualne štete u voćnjacima nakon prošlosedmičnih mrazeva ni u sedmici pred nama ne očekuje se stabilizacija vremenskih prilika. Objavljena dugoročna prognoza za naredne sedmice.

Prognozira se pretežno oblačno sa kišom i susnježicom. U višim područjima i u Krajini moguć je i snijeg. U Hercegovini djelimično sunčano uz malu do umjerenu naoblaku.

Minimalne jutarnje temperature zraka varirat će od 1°C do °C u Bosni, na jugu zemlje do 8°C. Najviše dnevne temperature između 10°C i 16°C, u Hercegovini do 18°C. Od srijede do subote (14.04.-17.04.) u Bosni jutarnje temperature između -4°C do 1°C.

U periodu od 19.04. do kraja prognoziranog perioda prema raspoloživim prognostičkim modelima prognozira se pretežno nestabilno vrijeme sa kišom. Snijeg je moguć samo na visokim planinama. Temperature zraka u blagom porastu.

Minimalne temperature zraka bit će u rasponu od 2°C i 7°C u Bosni, do 10,0°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 11°C i 16°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 20°C.

Autor: Slobodna-bosna.ba