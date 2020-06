Objavljen video koji pokazuje kako je na američkim ulicama stradao još jedan Afroamerikanac

Video koji je na Twitteru objavio očevidac ubistva dvadesetsedmogodišnjeg Rajšarda Broksa (Rayshard Brooks) u Atlanti jasno pokazuje da mladić nije bio naoružan te da su policajci koristili svoj elektrošoker na njemu.

Broks se jeste opirao policijskim snagama, ali, kao što su advokati njegove porodice kazali, to nije dovoljno da se neko upuca i ubije.¸

Video je snimio svjedok iz neposredne blize. U javnosti se pojavio i video obližnje nadzorne kamere.

US security forces street execute 27 year old Rayshard Brook after attempting to arrest him for sleeping in a Wendy's parking lot. Mass protests across Atlanta now. #AtlantaShooting #AtlantaProtest pic.twitter.com/XB0rdX2YIO