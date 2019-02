Objavljen snimak sudara 47 vozila u SAD

Nevjerovatna saobraćajna nesreća dogodila se u petak na autocesti kod Ouk Grouvea, jugoistočno od Kanzas Sitija.

Nesreća se dogodila u petak oko 11.30 sati po lokalnom vremenu. Prvo je došlo do lančanog sudara 15 automobila na zaleđenoj cesti. Nakon toga došlo jr do izlijetanja i sudara ukupno 47 automobila.

Jedna je žena poginula, a troje je povrijeđeno.

Objavljen je i snimak, koji je brzo postao viralan.

Unbelievable footage from the pileup on I-70 today. My jaw dropped to the floor first time I saw this video. pic.twitter.com/kKeauYDlfG