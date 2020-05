Objavljen snimak muškarca kako iz kalašnjikova puca na McDonald’s

Društvenim mrežama širi se video muškarca koji je kalašnjikovom pucao na prazan McDonald’s u švedskom Stockholmu. Policija istražuje incident.

Muškarac je pucao iz BMW-a u vožnji. Dok su prolazili pored restorana vozač mu je rekao da puca, što je njegov prijatelj s kalašnjikovom i napravio.

Policija je došla na mjesto događaja i identificirala nekoliko rupa od metaka na znaku restorana.

Samo nekoliko sati ranije policija se u gradu Trollhattanu bavila drugim incidentom u fast-food restoranu kada je dvije grupe huligana demoliralo McDonald’s. Napadali su ljude u restoranu, bacali namještaj, a oštetili su i nekoliko automobila parkiranih ispred.

Kada je policija stigla, huligani su pobjegli.

Gang members in the N. Stockholm area show off their AK-type assault rifle by doing a drive-by on a closed grocery store and a McDonalds in Sollentuna https://t.co/pEAh90LBgq pic.twitter.com/9iPUfsozG1