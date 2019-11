Obilna kiša napravila haos u Italiji, Francuskoj i Grčkoj: Ima mrtvih, putevi odneseni

Najmanje pet osoba je nastradalo u obilnim kišma koje su pogodile francusku i italijansku rivijeru, saopštili su zvaničnici. Na francuskoj rivijeri pojedini putevi su zatvoreni, a u Italiji nivo rijeka još je u porastu, prenio je AP.

Administracija francuskog regiona Var saopštila je da su četiri osobe nastradale, uključujući bračni par u sedamdesetim godinama iz prijestonice parfema Grasa, čiji je automobil bio potopljen.

Jedna osoba je nastradala nakon što je francuski brod za spasavanje potonuo na Mediteranu, a četvrta osoba je pronađena mrtva u automobilu.

Na sjeveru Italije pronađena je mrtva žena nakon što je rijeka Bomida odnijela njen automobil.

Spasioci, takođe, pretražuju da li ima eventualnih žrtava nakon urušavanja dijela auto-puta prouzrokovanog klizištem u blizini poplavljenog grada Savone.

Ima stradalih i u Grčkoj

Veoma jako olujno nevrijeme s obilnom kišom i vjetrom snage osam Bofora (veće od 70 kilometara na sat) izazvalo je poplave i odrone u Grčkoj.

Dvojica turista su se udavila kada se usidrena jedrilica u kojoj su noćili, prevrnula i potonula u jednoj luci kod Patre, na zapadu.

Oluja je u kopnenom dijelu centralne Grčke – od grada Katerinija, do Peloponeza, pokrenula klizišta i izazvala poplave, posebno u Kineti, primorskom ljetovalištu kod Atine, gdje se odronilo čitavo brdo koje je ogoljelo 2018. godine od šumskog požara.

Auto-put koji povezuje Atinu s poluostrvom Peloponez, lokalni prigradski putevi i neke atinske ulice pretvorili su se u blatnjave rijeke, kao i putevi na Peloponezu, te su mnogi danas zatvoreni radi uklanjanja sloja blata, nagomilanog kamenja i drveća koje je oborila oluja, javljaju grčki mediji.

Na jednom mjestu auto-put je jutros sasvim poplavilo more čiji je nivo porastao zbog oluje.

U Atini i okolini jutros nisu radile osnovne i srednje škole da đaci ne bi dolazili po nevremenu. Neke brodske linije do ostrva Kiklada iz atinskih luka Rafina i Lavrion su otkazane zbog prejakog vjetra, a zbog nevremena su zatvorene i luke na sjeveroistoku Grčke.

Na više mjesta vatrogasci evakuiisali su stanovnike iz poplavljenih prizemnih kuća i ispumpavali vodu. Poplave na poluostrvu Atiki, gdje je petomilionska Atina, posljednjih godina su češće i jače, uglavnom jer je zbog ljetnjih požara i haotičnog širenja grada sve manje šuma.

Floods cause chaos in parts of Italy and France



[tap to expand] https://t.co/alvDLkhBp2 pic.twitter.com/wtPyatUg3U