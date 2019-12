Novo podrhtavanje tla zabilježeno je jutros oko 8:30 sati u BiH, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Epicentar zemljotresa je bio na području Goražda, a više informacije bit će poznato uskoro.

Updated map of felt reports received from #Bosnia, likely a small (M<4) earthquake nearby #Sarajevo. More info soon pic.twitter.com/U82GpDns0t