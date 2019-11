Novo podrhtavanje tla u BiH: Zabilježen zemljotres na jugu

U južnom dijelu Bosne i Hercegovine tokom noći je ponovo zabilježeno podrhtavanje tla.

Oko 12 sjeveroistočno od Stoca je oko tri sata iza ponoći zabilježen blaži zemljotres od 2,8 stepeni prema Richterovoj skali, prenosi Hayat.ba.

Kako javlja Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC), epicentar zemljotresa bio je na dubini od dva kilometra.

Felt #earthquake (#zemljotres) M2.7 strikes 28 km SE of #Mostar (Bosnia & Herzegovina) 1hr 20min ago.