Novi požari u Kaliforniji, mnoga domaćinstva evakuirana

Vatrogasci u američkoj saveznoj državi Kalifornija bore se sa novim požarima u oblastima u kojima se nalaze vinogradi, sjeverno od San Franciska, dok jaki vjetrovi raspiruju vatrenu stihiju.

Požari su izbili u Napa-Sonoma oblasti gdje se proizvodi vino i u Šasta oblasti na sjeveru Kalifornije, što je natjeralo mnoga domaćinstva na evakuaciju.

U vinogradarskoj oblasti požari su zahvatili nekoliko vinarija i domova u Santa Rosi, prenio je sinoć “San Francisko kronikl”, navodeći da su evakuisani korisnici doma za stare.

Adventistička bolnica Sveta Helena saopćila je da je obustavila prijem i sve pacijente evakuisala, prenosi Glas Amerike.

Požari u vinogradarskim oblastima uništili su 44 kvadratna kilometra zemljišta, naveo je Sekretarijat za šumarstvo i protivpožarnu zaštitu Kalifornije.

Mnoga istraživanja su posljednjih godina dovodila u vezu požare u Americi sa globalnim zagrevanjem i sagorevanjem uglja, nafte i gasa, pogotovo što je klima u Kaliforniji postala suvlja usljed promjena, što biljke u toj oblasti čini znatno podložnijim zapaljivanju, navodi VOA.

Tokom vikenda, isključena je struja u oblastima u kojima su jaki vjetrovi zbog mogućnosti da se ošteti infrastruktura i izazovu nove požari.

Ove godine u Kaliforniji je bilo više od 8.100 požara koji su uništili gotobo 15.000 kvadratnih kilometara zemljiša, uništili više od 7.000 zgrada i usmrtili 26 ljudi, dodaje Glas Amerike.

Glass Fire: Never wait til the last second to evacuate. This video is from Deputy Matt Macomber, one of several deputies currently evacuating parts of Napa County. pic.twitter.com/YQXFirJ0aV