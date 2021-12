Novi biser Milanovića: Mogu preživjeti i bez razdragane šetnje po Baščaršiji

Predsjednik Republike Hrvatske i Zoran Milanović, prisustvovao je na svečanom obilježavanju 30. godišnjice HVU-a „Dr. Franjo Tuđman“.

Prvo je komentarisao zašto nije otišao u najavljenu posjetu Bosni i Hercegovini prethodnog vikenda.

“Ono nešto piše u priopćenju, to je to. Ne mogu više o tome. Ne mogu se razdragano šetati Baščaršijom, ali preživjet ću bez toga”, kazao je Milanović.

Podsjećamo, njegova posjeta Sarajevu nije bila niti planirana budući da je Milanović najavio kako namjerava posjetiti Travnik i Novu Bilu.

Milanović se potom dotakao i člana predsjedništva BiH, Milorada Dodika.

“Ja ne mogu biti prijatelj sa svakim, ako se nekim, a to je unitaristička klika iz Sarajeva, koji se predstavljaju za domoljube, treba biti u sukobu, ja ću s njima biti u sukobu. Dodik ih provocira, zato što mu gaze po prstima cijelo vrijeme. Razumijem ga, ne potičem to ponašanje, kažem mu: ‘Daj se skuliraj’,” rekao je Milanović.

Upitan misli li da hrvatskom narodu u BiH pomažu njegove izjave, Milanović je rekao da pomaže i da bi inače bili izloženi stihiji.

“Vlada ignoriše svoj posao i ono što im je na raspolaganju, a to su sve diplomatske mjere za zaštitu državnih interesa, a to je hrvatski narod u BiH. Bosna i Hercegovina bez Hrvata ne postoji. Najmanji su, ali oni su jezičac na vagi za opstanak države. Ako me nakon svega toga šačica unitarističkih bukača, moralnih kamatara ne voli, onda super”, rekao je Milanović.

Predsjednik Hrvatske osvrnuo se i na nedavnu posjetu Andreja Plenovića Sarajevu i Mostaru prošle sedmice.

“Plenković nije pogriješio što je otišao u Sarajevo, ali je pogriješio što nije iskoristio instrument koji RH ima iz Bruxellesa, a to je blokada”, rekao je Milanović.

Komentarisao je mišljenje Vijeća Evrope o Bosni i Hercegovini.

“Pokoriš se mišljenju jedne Nizozemske? Oni su zadnji koji bi se trebali miješati u poslove i u BiH. Ovdje se očito radi o nekim kalkulacijama”, smatra.

Predsjednik susjedne zemlje se osvrnuo i na ratne zločine u Bosne i Hercegovine.

“U Ahmićima je bio treći hrvatski predsjednik Ivo Josipović i to je dovoljno s hrvatske strane. Bio sam u Vitezu gdje su ubijana djeca hrvatske nacionalnosti, tamo nisam vidio drugu stranu”, rekao je Milanović koji je dodao da je zločin u Ahmićima bio “moralni užas”.

Autor: Radiosarajevo.ba