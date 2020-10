Nove stroge mjere u Evropi: Sve više država uvodi lockdown i policijski sat

Broj zaraženih koronavirusom u svijetu prešao je jučer granicu od 40 milijuna ljudi, piše Rojters na temelju svojih evidencija.

Sjedinjene Američke Države, Indija i Brazil i dalje su tri zemlje najteže pogođene covidom-19. Evropa trenutačno čini 17 posto svih zaraženih u svijetu i gotovo 22 posto svih žrtava covida. U Evropi se dnevno zarazi više od 150.000 ljudi. Mnoge zemlje, među njima Italija, Nizozemska, Njemačka, Austrija, Poljska, Ukrajina, Kipar, Češka, prijavile su rekordne dnevne brojke zaraze koronavirusom.

Posebne ovlasti

Evropske zemlje ponovno zaoštravaju mjere, uvode djelomično zatvaranje, a Francuska je uvela policijski sat. Italija uvodi nova ograničenja, dodjeljuje posebne ovlasti gradonačelnicima.

Talijanski premijer Đuzepe Konte (Giuseppe Conte) dodijelio je gradonačelnicima ovlasti koje im omogućuju da od devet sati navečer zatvaraju trgove kako bi zaustavili okupljanje većeg broja građana u sklopu novih mjera suzbijanja covida-19.

Irski premijer Majkl (Michael) Martin potvrdio je u ponedjeljak povratak te zemlje na najvišu razinu restrikcija u borbi protiv koronavirusa, koji će trajati šest sedmica.

Stanovnici u Bavarskoj od danas ne smiju napustiti svoje domove bez opravdanog razloga dvije sedmice, rekli su tamošnji dužnosnici u ponedjeljak.

Zbog sprečavanja širenja zaraze covidom-19 slovenska je vlada broj okupljanja ljudi na jednom mjestu smanjila s deset na najviše šest, a od utorka navečer uvodi se i zabrana kretanja noću od 21 sat do 6 ujutro. Uz to, do daljnjega se zabranjuju sve javne priredbe, vjerski obredi i vjenčanja na cijelom području države.

Zbog povećanog broja novozaraženih Austrija od petka uvodi strože mjere protiv širenja koronavirusa koje se prije svega odnose na pravila o okupljanju, priopćila je vlada u Beču u ponedjeljak.

Vels će u petak uvesti dvosedmični lockdown i svi će osim nužnih radnika morati ostati kod kuće u borbi protiv ubrzanog širenja drugog vala zaraze koronavirusom.

Češka je u ponedjeljak odlučila da će biti obavezno nositi maske na otvorenim prostorima u nekim situacijama, budući da broj zaraženih u toj zemlji dramatično raste.

Katalonija je prošle sedmice odredila 15-dnevno zatvaranje barova i restorana.

Francuska vlada je u srijedu donijela izvršnu uredbu o uvođenju vanrednog zdravstvenog stanja koja stupa na snagu u subotu 17. oktobra u ponoć na čitavom državnom teritoriju zbog pogoršanja stanja epidemije covida-19.

Belgija bi uskoro mogla biti preplavljena novim slučajevima zaraze covidom-19, upozorio je belgijski ministar zdravstva, dok u cijeloj zemlji naglo raste broj zaraženih, javlja u ponedjeljak BBC.

Nove mjere

U ponedjeljak su na snagu stupile nove mjere kojima će se pokušati zaustaviti širenje bolesti te su na četiri tjedna zatvoreni svi barovi i restorani.

Broj slučajeva zaraze raste u cijeloj Evropi te se na cijelom kontinentu uvode nova ograničenja.

Poljska planira otvoriti privremenu bolnicu na nacionalnom stadionu u Varšavi u jeku vrhunca epidemije koronavirusa i preopterećenoga zdravstvenog sustava, rekla je vlada u ponedjeljak.

Poljska je zabilježila nove dnevne rekorde u broju zaraženih u proteklim sedmicama, a liječnici su prijavili nedostatak osoblja, bolničkih kreveta i opreme.

Autor: Avaz.ba / Index.hr