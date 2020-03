Nove sniježne padavine otežale su saobraćanje na većini puteva

Nove sniježne padavine koje su tokom i noći i jutra zahvatile našu zemlju otežale su saobraćanje na većini puteva, posebno na dionicama u višim predjelima, saopćeno je iz BIHAMK-a. Upozoravamo i na mjestimičnu poledicu i savjetujemo oprezniju vožnju. Napominjemo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno do 15. aprila. Zbog intenzivnih sniježnih padavina u Hrvatskoj, za sva vozila zatvoren je GP Izačić -Ličko Petrovo Selo.

Podsjećamo da je Srbija zatvorila granične prelaze prema BiH za sve prelaske, izuzev za robni promet koji se odvija preko prelaza: Karakaj, Vardište i Rača.

Hrvatska i Crna Gora zatvorili su granične prelaze prema Bosni i Hercegovini. Ulazak u te zemlje dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila. Za tranzitni promet teretnih vozila Hrvatska je odobrila granične prelaze Bosanska Gradiška, Bosanski Šamac i Bijača, a Crna Gora GP Klobuk.

Na GP Bosanska Gradiška duge su kolone teretnih vozila u oba smjera, a na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Bosanski Šamac, Orašje i Klobuk.

Na snazi je zabrana kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području Federacije BiH, a potpuna zabrana kretanja na snazi je od 18 do 5 sati. Na području RS-a zabranjeno je kretanje starijim od 65 godina, dok je u vremenu od 20 do 5 sati na snazi potpuna zabrana kretanja.

Apelujemo na vozače da unutar BiH putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa.

Od puteva sa aktuelnim radovima u našoj zemlji izdvajamo puteve Crna Rijeka -Mrkonjić Grad, Sarajevo – Trnovo (Krupac), Gornji Vakuf/Uskoplje – Prozor, Grude -Ljubuški i Jablanica – Mostar (Potoci).

Na magistralnom putu Zenica – Nemila, kroz tunel Vranduk, od 5 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj – Šićki Brod – Sarajevo i Žepče – Zavidovići – Olovo – Sarajevo.

