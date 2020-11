Nove mjere u FBiH zbog koronavirusa: “Ograničeno kretanje od 23 sata”

Svakodnevni porast broja zaraženih i nažalost sve više osoba koje umiru usljed posljedica infekcijom Covid 19, već su natjerale veći dio Evrope da uvede strožije epidemiološke mjere, a od danas je i FBiH pooštrila mjere za svoje građane.

Iz Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva na današnjoj pres konferenciji objavili su nove mjere za građane FBiH.

Uvodi se ograničenje kretanja od 23 sata do 5 sati ujutro. Mjere stupaju na snagu od sutra.

“Situacija je vrlo ozbiljna, a skoro niko ništa ne radi. Policija dopušta sva moguća kršenja. Pojedincima nisu bitni ljudski životi, nego samo izbori i njihove pozicije. Rade noćni klubovi. Jedni govore ima virusa, drugi nema. Nema ko nije postao epidemiolog. Jako je teško u ovakvoj situaciji raditi. Svjedoci smo apsolutne kantonalne pasivnosti. Sve je spalo na zdravstveni sektor i na FBiH. Osam mjeseci od početka krize, a mi se pitam je li neko nabavio testove. Ne može zdravstvo i onaj dio stanovništva koji poštuje mjere zaustaviti koronu. Ovo je puno kompleksnije”, rekao je Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravstva i član Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH, u emotivnom obraćanju i dodao:

“Nećemo uvesti samo lokdaun i molio bih da to ostavimo trenutno po strani. U ovom trenutnku da bi onemogućili noćne derneke i pjevače i pjevačice koji pjevaju na velikim skupovima. Uveli smo mjeru ograničenja kretanja od 23 sata do 5 ujutro. To nije policijski sat. Svi koji u tom vremenu imaju poslove, će raditi. Ali oni kojima se završava radno vijeme ranije, nakon 23 sata će morati biti u kućama”, rekao je Čerkez.

Od sada se omogućavaju okupljanja samo po 30 ljudi i u zatvorenom i na otvoreno prostoru.

Čerkez je pozvao sve građane da ostanu u kućama i da se pokušaju disciplinirati u narednih 20 dana.

“Zahtijevali smo i da se ne ide u škole sedmicu nakon izbora, kako bi se dezinfikovali prostori”, rekao je Čerkez.

