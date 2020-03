Novalić: Vlada smijenila Krizni štab, imenovan novi

Federalna vlada imenovala je danas novi Krizni štab, saopštio je premijer FBiH Fadil Novalić.

Na ovaj potez Vlada se odlučila jer je bila nezadovoljna radom prethodnog sastava koji je bio jako glomazan, brojao 21 osobu i nije odgovorio na postavljene zadatke, naročito kada je u pitanju nabavka medicinske opreme za FBiH.



– Sada je taj štab “skraćen” na svega sedam osoba i to su najznačajniji organi koji provode mjere borbe protiv koronavirusa – kazao je Novalić.



U sastavu novog Kriznog štaba, kako je pojasnio, bit će direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, koja izdaje rješenja, kao i Federalna uprava policije, koja provodi restriktivne mjere. Tu je sada i Zavod za javno zdravstvo FBiH, koji je nadležan za ovakve situacije epidemija i pandemija, zatim direktor federalnih robnih rezervi, jer je to bitan segment sigurnosti građana, ali i sekretar Crvenog križa FBiH.



– Očekujemo i tražimo od novog sastava Kriznog štaba da bude mnogo efikasniji – dodao je Novalić.



Novalić naglašava da se, putem Zavoda za javno zdravstvo, intenzivno radi na prikupljanju podataka za potrebe svih opština, kantona, ali i FBiH.



– Danas je taj posao završen i kreće se u intenzivne masovne nabavke svih medicinskih sredstava, od respiratora, testova, preko medicinske opreme za zdravstveni sektor. Time smo sad došli u jednu aktivnu fazu kada ćemo moći reći da ćemo građanima FBiH moći garantovati znatno veći nivo zdravstvene zaštite. Ne zaboravimo da smo još uvijek dominantno na mjerama koje od nas traži zdravstveni sektor. Pokažimo ozbiljnost i slijedimo dalje upute – istakao je Novalić.



Jedno od novinarskih pitanja za federalnog premijera bilo je razmatra li se mogućnost da se uputi inicijativa Elektroprivredi BiH o smanjenju cijena električne energije ili uvođenju tarife jeftine struje tokom cijela 24 sata.



– Elektroprivreda BiH je već uvela mjeru gdje je saopštila da nikome dok traje kriza neće biti isključena struja. Dakle, nije rekla da se ne plaća. Ko može da plaća, neka plaća, zato što iz toga što se plaća struja naši vrijedni rudari dobivaju platu. Oni su upravo ti koji ovih dana vrijedno rade. Ima dovoljno uglja, i ja im se ovom prilikom zahvaljujem i pohvaljujem ih zato što smo dosad bili potpuno fokusirani na zdravstveni sektor – odgovorio je Novalić.



Pitanje je bilo i da li je Vlada FBiH dobila dopis Udruženja hotelijera i restoratera u BiH, u kojem predlažu mjere pomoći tom sektoru zbog pandemije koronavirusa, te da li Vlada razmatra njihove zahtjeve?



– Dobili smo jedan mail od Udruženja hotelijera – tačno je da je tamo situacija najteža. Međutim, ne zaboravimo da je svjetska praksa – dok raste broj zaraženih, a kod nas je to još uvijek slučaj, glavna pitanja su iz domena zdravstva. Nakon toga ćemo se baviti ekonomijom. A ja sam rekao prošli put da čitave grupe ekonomista danas rade na razradi sistema šta ćemo raditi kada pandemija krene jenjavati – dodao je Novalić.



Novinari su ga pitali i na koji će se način raspoređivati sredstva koja se očekuju od EU u iznosu od 7,2 miliona KM za borbu protiv koronavirusa, i hoće li prednost imati kantoni koji su ugroženiji, kao što je u ovom momentu HNK, iz kojeg su jučer poručili da to očekuju?



– Očito je pitanje za medicinska sredstva. EU ima te lotove pomoći za medicinska sredstva, tu je 7,2 miliona KM. Međunarodna sredstva se uvijek dijele prema odnosu stanovništva koje je negdje jedan naprema dva. Znači, sredstva će se najvjerovatnije dijeliti prema odnosu stanovništva, kao što su i u drugim prilikama dijeljena.



Danas sam razgovarao sa gospodinom Sattlerom. EU je jučer izašla, gospodin Džaferović je to objavio u pregovorima, sa 68 miliona eura. Međutim, rekli su da su to danas proširili na 80 miliona. Tu će biti sredstva za zdravstvo i ekonomiju, uglavnom za mala i srednja preduzeća.



Dakle, počela je da stiže i ta međunarodna pomoć. Počele su i naše nabave, i naši transferi su počeli djelovati, tako da će sredstava biti. I bit će raspoređena u skladu s pritiskom zaraze, kako u kojem kantonu, odnosno u kojoj regiji. Očito da je to sad najviše u Hercegovini i u Krajini. Zavod za javno zdravstvo ima zadatak da raspoređuje u skladu s brojem zaraženih koronavirusom – dodao je Novalić.



Na pitanje hoće li Vlada FBiH donijeti odluku kojom će se budžetska sredstva namijenjena finansiranju političkih stranaka preusmjeriti na saniranje posljedica pandemije, federalni premijer je bio jasan – radit će se rebalans budžeta.



– I nijedna stavka neće ostati ista. Dakle, neće ostati nedotaknuta, pa prema tome i ta – dodao je Novalić.



Na pitanje koje se tiče moratorija na otplatu kredita, Novalić je podsjetio da je održan sastanak s predstavnicima 17 banaka na kojem je dogovoreno da moratorij bude odobren za sve građane, osim za one koji ne žele prekinuti plaćanje.

– To je trebalo da servisira Agencija za bankarstvo kroz uredbe i proglase. Sutra ćemo na jednoj od ovih press konferencija dovesti predstavnike Agencije ili banaka da tačno kažu kako to funkcionira – rekao je Novalić.

Jedno od brojnih novinarskih pitanja bilo je i da li Vlada FBiH može pomoći i studentima u inostranstvu koji na studijima ne borave u okviru programa razmjene?

– Vlada FBiH iz svojih fondova pokriva razmjenu studenata, to su oni koji idu u aranžmanu države, i mi odgovaramo za njih. I to smo već obavili, stavili smo sredstva na raspolaganje – kratko je odgovorio Novalić.

Da li je Vlada FBiH tokom februara i marta izdvajala i aktivirala sredstva iz budžetskih rezervi za krizne situacije, kao što je npr. trenutna koja je uzrokovana koronavirusom?

– Za vanredne situacije postoje institucije koje ih rješavaju, kao što je Federalni štab CZ. Ima sasvim dovoljno novca da servisiramo ovaj problem. S druge strane, naš budžet je već reagirao na zdravstvu sa 30 miliona, još 2,5 i još milion KM preko Telecoma. I reagirat će ovih dana sa još 21 milion kroz transfere nižim nivoima vlasti. To su desetine miliona KM koje su ubrizgane u sektor zdravstva za borbu protiv koronavirusa. I nismo dosad apsolutno imali potrebu da diramo budžetsku rezervu. Ako bude trebalo, i to ćemo uraditi – konstatovao je Novalić.

Hoće li zbog krize izazvane pandemijom koronavirusa doći do kašnjenja isplate penzija, invalidnina i drugih socijalnih naknada u FBiH?

– Do kašnjenja penzija, invalidnina i drugih socijalnih naknada neće doći – poručio je Novalić.

