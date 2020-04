Novalić: Velike štete ne možemo izbjeći, ali spasit ćemo mnogo toga

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić kazao je da će ekonomske mjere Vlade FBiH sigurno ublažiti ekonomski pad, ali da je krizu i velike štete nemoguće izbjeći.

-Niko više od mene u ovom trenutku ne bi volio da možemo reći: postoje mjere pomoću kojih možemo skroz zaobići ovu krizu i vratiti stvari na staro. Nažalost, to nije moguće. Ne želim lagati građane. Lažne nade i nepromišljene utjehe su vrlo opasne, kazao je Novalić.



Naglašava da smo vidjeli kako su neke vlade negirale i samu opasnost koronavirusa, ismijavajući ga i tvrdeći da će sve biti dobro, a onda su imale veće probleme nego da su priznale istinu od početka. Tako je i sa ekonomskom pandemijom.



-Istina je gorka i teška, ali krenuli smo od nje. Ovo je kao utakmica u kojoj nužno gubimo, ali prolaz dalje je moguć ako izbjegnemo težak poraz, ako izgubimo sa minimalnom razlikom. To je jedini način da pobijedimo u ovakvoj situaciji. Cilj nam da je ublažimo gubitak, jer zaobići ga ne možemo. Efekte ekonomskih mjera nećemo moći mjeriti prema onome što smo dosad imali (npr. broju radnih mjesta ili GDP-u), već prema onome što bismo izgubili da nismo pokrenuli ove mjere. Ili da smo pokrenuli neke druge, ishitrene i nepromišljene mjere, kazao je Novalić.



Neki predlažu, dodaje, da sve što imamo u budžetu potrošimo u iduća tri mjeseca, tako da pokrijemo i neto plate i doprinose svima.



-Najprije, Federacija uopće nema toliko novca, jer nećemo smanjivati penzije i invalidnine i preusmjeravati to privredi. Osim toga, i da imamo novca za razmetanje (a nemamo), niko sa sigurnošću ne može reći da će ovo proći za tri mjeseca. Ako pandemija i prođe dotad, ekonomska kriza sigurno neće. U naivnoj i ishitrenoj želji da odmah spasimo sve, mogli bismo vrlo brzo ostati bez ičega. Potrošiti sve odmah iz budžeta, i ostaviti i državu i privredu bez ičega, za tri mjeseca. Sve je nemoguće spasiti, velike štete ne možemo izbjeći, ali spasit ćemo mnogo toga. Bit će otpuštanja i nakon što zakon bude usvojen, ali ćemo ih smanjiti; usporit ćemo i zaustaviti koliko možemo negativne trendove. Kada pokrijemo doprinose svima, stabilizirat ćemo stanje. Stvari će biti i dalje jako teške, najteže od rata, ne želim da pričam bajke, ali uložit ćemo maksimalne napore i spasiti sve što mognemo. To garantujem, zaključio je premijer Novalić.

