Novalić s predstavnicima penzionera: Slijedi povećanje penzija

Na inicijativu premijera Federacije BiH Fadila Novalića danas je, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, održan sastanak s direktorom Federalnog zavoda PIO/MIO Zijadom Krnjićem i predstavnicima dva federalna udruženja penzionera/umirovljenika sa sjedištima u Sarajevu i Mostaru, Redžom Mehićem i Ivanom Kožulom i njihovim saradnicima.



Federalni premijer obavijestio je predstavnike penzionera da će biti usklađene sve penzije, izuzev onih najviših, za ovu godinu i to za 2,8 posto. Ovo uvećanje proizilazi iz člana 79. Zakona o PIO/MIO, a bit će isplaćeno sa avgustovskim penzijama 5. septembra/rujna ove godine. Tada će penzioneri u Federaciji BiH dobiti i retroaktivnu isplatu uvećanja od 1. januara/siječnja 2020. godine.



Dogovoreno je i da do kraja septembra/rujna ove godine budu usaglašene izmjene i dopune Zakona o PIO, kojim će, između ostalog, biti riješeno i pitanje vanrednog usklađivanja penzija.



– Penzioneri su se pokazali kao faktor stabilnosti tokom situacije izazvane pandemijom koronavirusa. Mi smo davno kazali da ćemo na svaki način štititi ovu populaciju. Takozvani korona zakon prestaje s važenjem 31. jula i zato smo u mogućnosti da s avgustovskom penzijom počnemo isplatu uvećanih penzija za 2,8 posto u skladu sa Zakonom o PIO. Mi smo i dosad sarađivali veoma korektno i moj i stav ove Vlade je uvijek bio da provedemo dogovoreno s vama, ali da to bude na realnim osnovama kako bi bilo i ispoštovano. Novi zakon o PIO je definitivno velika prednost i koja god Vlada da dođe i ko god bude na čelu Zavoda PIO/MIO, vi penzioneri ste osigurani zakonom – kazao je premijer Novalić.



Direktor Krnjić je podsjetio da je dosad ispoštovan svaki dogovor s penzionerima, te naglasio potrebu izmjena i dopuna Zakona o PIO/MIO, podsjetivši da je i prilikom usvajanja u Parlamentu FBiH zaključeno da će biti praćena njegova provedba i, u skladu s tim, pripremane korekcije.



– Moramo svi biti svjesni da ni novi zakon nije mogao drastično uvećati penzije, ali da je postavio temelje za njihovo kontinuirano i realno povećanje. Bitno je da je naš penzioni sistem na zdravoj osnovi – kazao je Krnjić.



Predstavnici penzionera su premijeru Novaliću i direktoru Krnjiću ukazali na status penzionera od kojih njih većina, kako su istakli, žive od minimalne penzije, ali ipak uredno plaćaju sve svoje obaveze. Naglasili su da njihovoj populaciji Zakon o PIO daje veliku sigurnost u redovnoj isplati penzija, ali i da su neophodne određene izmjene i dopune, posebno one vezane za članove koji regulištu vanredno usklađivanje.



– Odlazimo odavde veoma zadovoljni, jer možemo reći da ispunjavate ono što ste nam i obećali. I vama i Vladi FBiH dajemo veliku podršku. Iako je „korona zakonom“ bilo suspendovano usklađivanje penzija, koje evo sad možemo najaviti, značajno je bilo da ste kroz taj isti zakon dali garanciju isplata penzija na dostignutom nivou. To je nama značilo puno – kazao je Mehić.



Od stupanja na snagu novog Zakona o PIO/MIO, 1. marta 2018. godine, vanredno su usklađene stare penzije za deset i pet posto, sve minimalne penzije, a zatim je uslijedilo i njihovo redovno usklađivanje.

