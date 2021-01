Novalić o ekonomiji, rudarima, početku vakcinacije

Mi ćemo po osnovu Bečkog protokola restrukturirati rudnički sektor vodeći računa o socijalnom aspektu. Niko neće ostati bez posla, bit će prezapošljavanje na neke druge grane koje će se dodati tim rudnicima, ili će biti otpremljeni na zadovoljavajući način.

Premijer Vlade FBiH Fadil Novalić danas je bio gost u studiju u emisiji Dobar dan BiH – Hayat TV.



Govorio je o problemima rudnika, i najavljenoj deblokadi. Kako je kazao, započeto je restruktuiranje rudnika, što znači promjenu oblika upravljanja. Do sada su upravljale lokalne sredine preko svojih nadzornih odbora i direktora. Sada direktori odgovaraju elektroprivredi direktno. S druge strane neke radnje koje su do sada rudnici radili prelaze na elektroprivredu. To je prvi korak veće kontrole nad rudnicima.



– Počeli smo definitivno restruktururati rudnike. U tom smislu nije nam potrebna blokada, iako je ona sasvim zakonita. Ova deblokada koju smo dogovorili je ustvari samo djelimična deblokada samo kada je u pitanju plata sa obavezama. To je jedini dio koji se deblokira.



Dodao je da se prirodno gube ljudi kroz penzioni sistem.



– Mi ćemo po osnovu Bečkog protokola restrukturirati rudnički sektor vodeći računa o socijalnom aspektu. Niko neće ostati bez posla, bit će prezapošljavanje na neke druge grane koje će se dodati tim rudnicima, ili će biti otpremljeni na zadovoljavajući način. Rudnici nisu sposobni da podnesu teret novog tržišta pod novim uvjetima. Dogovor koji je danas donesen nije trajno riješenje. Predviđeno je da idu plata, da mi kao Vlada stvorimo svojom odlukom prostor od šest mjeseci samo za određene rudnike koje ćemo tretirati šest mjeseci strukturalno – kaže Novalić.



Što se tiče protesta privrednika u Jablanici koji se desio jučer, naš gost je kazao da su ih institut koji je radio i JP “Ceste FBiH” uvjerili da neće biti zastoja dužeg od 15 minuta.



– Druga strana je da su Ceste dovele stručnjake koji su kazali da je to krajnje riskantno za Crnaju u sadašnjem obliku i da svakoga trenutka može odletiti u nered i da je riskantnije nesanirati nego sanirati. Tunel je četiri puta kraći nego Vranduk. Tamo je bilo 18.000 dnevno prometa a ovdje je 6.000. Svi parametri su manje napeti. Međutim, postoji otežavajuća okolnost. Na Vranduku smo imali dvije zaobilaznice, a ovdje nema alternative. Ni sa jedne strane nije moguća. Da gradimo novu cestu, nije moguće. To zahtjeva desetine i stotine miliona maraka. Ako vidimo da to nije onako kako je predstavljeno vladi obustaviti radove. Sve je ovo dio projekta modernizacije magistralnih cesta u FBiH koji je težak 340 miliona maraka.



Dotakao se i pitanja budžeta i problema uzrokovanih pandemijom. Kazao je da je poljoprivreda ostala na visokom nivou i da ostaje na 87 miliona, da daju i zdravstvenim ustanovama 60 miliona, a prošle godine su davali 30 miliona.



– Prihvatamo činjenice da je zdravstvo iscrpljeno i da mi iako nemamo veliku nadležnost trebamo poduprijeti, ali ne samo kliničke centre nego sve zdravstvene ustanove koje su nosile terete pandemije.



Ističe da je broj izgubljenih radnih mjesta uzrokovanih pandemijom tačno 13.548.



– Naša politika je da sredstva usmjerimo samo na održanje parametara. Jedna je uposlenost. Najviše nas brinu građani koji su izgubili posao i želimo ih vratiti.



BDP je doživio pad ove godine. Novalić je istakao da postoje razne tehnike obračuna i uporedbi.



– 10,9 posto je bio pad BDP u drugom kvartalu kada smo imali lock down, i mislim da je to i dobro s obzirom da smo sve zatvorili. Međutim kada uzmemo kumulativno tri kvartala, naš je pad u novcu oko 750 miliona. To je pravi podatak. S tim da nije izašao ni četvrti kvartal. Svagdje je pet posto. Naš pad je otprilike uzrokovan padom Evropske unije.



Vlada FBiH je krajem prošle godine uplatila preostali novac za vakcine protiv koronavirusa putem COVAX-a. Kako ističe, Postoji pritisak na Vladu FBiH da se to radi što prije i da se radi preko države. Postoji pritisak i na kantone.



– Mi smo izdvojili novac za 800.000 doza. To je za 20 posto stanovništva jer imamo vakcinaciju i revakcinaciju. U ovom budžetu smo također ostavili 12 miliona za vakcine što je dovoljno za 40 posto stanovništva. Ispitivanja su pokazala da je oko 40 do 45 posto stanovništva već došlo u dodir sa virusom i ima imunitet. Dvije ankete su urađene. Prva je pokazala da bi se 28 posto stanovništva vakcinisalo, a druga 36 posto. Kada uzmete taj podatak da je 40-tak posto ljudi steklo imunitet, imamo iz prošle godine rezervisano za 40 posto, to praktično dođe imunizacija.



Dodaje da oko vakcine globalno pregovaraju države i nećemo našu državu učiniti različitom od toga.



– Pitanje je sedmice kad će početi vakcinacije. Nema potrebe činiti pritisak na državu.



Imamo osigurane uslove u kojima će se vakcine skladištiti. To je međunarodni mehanizam hladnog lanca i to je već osigurano.



– Neće doći vakcine a da nema mehanizma, to je već osigurano.



Po broju stanovnika vršit će se raspodjela vakcina.



– Kada dođe 800.000 doza, moramo znati da je 20 posto Kanton Sarajevo, 21 posto kanton Tuzla itd. Prema broju stanovnika. Postojat će sa nivoa vlade FBiH koja kupuje sve vakcine subordinirajući mehanizam koji će tačno određivati sve, koliko ide dnevno, koji mehanizam. Bit će jedna visoka koordinacija, već je predviđena i na tom se puno radi.



Novalić je govorio i o tome da li će se on vakcinisati.



– Ja imam rezistenciju i ovako razmišljam. Ukoliko neki dio javnosti zahtjeva da se vakcinišemo najprije mi, ministri i ostali, ako to znači neku hrabrost, nema problema. Međutim, ako to znači da treba prvo vakcine potrošiti na zdravstveni sektor i za staračke domove, onda to treba pustiti njima. Sve zavisi kako se percipira u društvu. Nemam straha da se vakcinišem, nemam ni potrebe da se vakcinišem. Što se mene tiče, ne plašim se.

Autor: Vijesti.ba / Hayat.ba